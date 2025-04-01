С начала года по 15 апреля 2025 г. контрагенты подали к АО «Октоблу» (управляет сетью магазинов спорттоваров Desport) в арбитражный суд Москвы 40 исков о взыскании долгов на общую сумму 192,7 млн руб., обнаружили «Ведомости» в картотеке арбитражных дел (КАД). Это вдвое больше, чем за весь 2024 год, когда «Октоблу» получил 18 подобных исков на 92,3 млн руб.