У Desport обострились проблемы с кредиторамиСеть спорттоваров пытается сократить издержки и сдать часть площадей в аренду
С начала года по 15 апреля 2025 г. контрагенты подали к АО «Октоблу» (управляет сетью магазинов спорттоваров Desport) в арбитражный суд Москвы 40 исков о взыскании долгов на общую сумму 192,7 млн руб., обнаружили «Ведомости» в картотеке арбитражных дел (КАД). Это вдвое больше, чем за весь 2024 год, когда «Октоблу» получил 18 подобных исков на 92,3 млн руб.
Сеть Desport использует площади переставшей работать в России в марте 2022 г. французской группы Decathlon. В середине 2023 г. российские активы группы выкупила компания АРМ. Она перезапустила сеть под маркой Desport с осени 2023 г.
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