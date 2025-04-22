Россия резко увеличила экспорт коксующегося угля в Индию

Всего за эти 12 месяцев Индия купила 57 млн т коксующегося угля на внешних рынках – на 0,7% меньше, чем годом ранее. Таким образом, Россия обеспечила 16% всего индийского импорта по этой номенклатуре, следует из данных Bigmint. Крупнейшим поставщиком в республику стала Австралия (30,4 млн т), на втором месте – США (8,6 млн т), на третьем – Россия.