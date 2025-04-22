Россия резко увеличила экспорт коксующегося угля в Индию

Россия резко увеличила экспорт коксующегося угля в ИндиюНо аналитики не ждут подобных результатов в новом финансовом году из-за низкой рентабельности поставок
В прошедшем финансовом году – с 1 апреля 2024 г. по 31 марта 2025 г. – Россия увеличила поставки коксующегося (металлургического) угля в Индию почти в 1,7 раза до 8,2 млн т. Об этом говорится в апрельском обзоре индийской аналитической компании Bigmint.
Всего за эти 12 месяцев Индия купила 57 млн т коксующегося угля на внешних рынках – на 0,7% меньше, чем годом ранее. Таким образом, Россия обеспечила 16% всего индийского импорта по этой номенклатуре, следует из данных Bigmint. Крупнейшим поставщиком в республику стала Австралия (30,4 млн т), на втором месте – США (8,6 млн т), на третьем – Россия.
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