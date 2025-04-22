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Россия резко увеличила экспорт коксующегося угля в Индию

Но аналитики не ждут подобных результатов в новом финансовом году из-за низкой рентабельности поставок
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В прошедшем финансовом году – с 1 апреля 2024 г. по 31 марта 2025 г. – Россия увеличила поставки коксующегося (металлургического) угля в Индию почти в 1,7 раза до 8,2 млн т. Об этом говорится в апрельском обзоре индийской аналитической компании Bigmint.

Всего за эти 12 месяцев Индия купила 57 млн т коксующегося угля на внешних рынках – на 0,7% меньше, чем годом ранее. Таким образом, Россия обеспечила 16% всего индийского импорта по этой номенклатуре, следует из данных Bigmint. Крупнейшим поставщиком в республику стала Австралия (30,4 млн т), на втором месте – США (8,6 млн т), на третьем – Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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