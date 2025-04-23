Потребление стали в России ускоряет падение

Потребление стали в России ускоряет падениеОхлаждение экономики продолжает оказывать давление на основных потребителей проката
Потребление стали в I квартале 2025 г. снизилось в России на 13% в годовом выражении, сообщил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. Его слова приводятся в сообщении компании к отчетности по МСФО за январь – март этого года. Абсолютные цифры топ-менеджер не назвал.
Ранее «Северсталь» сообщала, что в I квартале прошлого года потребление стали в стране снизилось на 2% и составило 11 млн т. Таким образом, за январь – март 2025 г. показатель сократился до 9,6 млн т. Для сравнения: за весь 2024 год потребление стали в РФ снизилось на 6% до 43,7 млн т, оценивала компания.
Высокая ключевая ставка ЦБ (с конца октября 2024 г. – 21%. – «Ведомости») продолжает давить на основных потребителей металла – строительный сектор и машиностроение, отметил Шевелев. По последним данным Минстроя, в январе – феврале 2025 г. ввод многоквартирных домов снизился на 18% в годовом выражении до 4,6 млн кв. м.