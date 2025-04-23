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Потребление стали в России ускоряет падение

Охлаждение экономики продолжает оказывать давление на основных потребителей проката
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Потребление стали в I квартале 2025 г. снизилось в России на 13% в годовом выражении, сообщил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. Его слова приводятся в сообщении компании к отчетности по МСФО за январь – март этого года. Абсолютные цифры топ-менеджер не назвал.

Ранее «Северсталь» сообщала, что в I квартале прошлого года потребление стали в стране снизилось на 2% и составило 11 млн т. Таким образом, за январь – март 2025 г. показатель сократился до 9,6 млн т. Для сравнения: за весь 2024 год потребление стали в РФ снизилось на 6% до 43,7 млн т, оценивала компания.

Высокая ключевая ставка ЦБ (с конца октября 2024 г. – 21%. – «Ведомости») продолжает давить на основных потребителей металла – строительный сектор и машиностроение, отметил Шевелев. По последним данным Минстроя, в январе – феврале 2025 г. ввод многоквартирных домов снизился на 18% в годовом выражении до 4,6 млн кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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