Потребление стали в России ускоряет падение

Ранее «Северсталь» сообщала, что в I квартале прошлого года потребление стали в стране снизилось на 2% и составило 11 млн т. Таким образом, за январь – март 2025 г. показатель сократился до 9,6 млн т. Для сравнения: за весь 2024 год потребление стали в РФ снизилось на 6% до 43,7 млн т, оценивала компания.