Мощности по выпуску удобрений в России вырастут к 2030 году на 28%Они в основном будут загружаться экспортными контрактами отечественных компаний
Мощности российских производителей удобрений в 2030 г. увеличатся как минимум на 28% по сравнению с показателем 2024 г. до 77 млн т в год. Об этом говорится в исследовании компании «Имплемента» «Российские минеральные удобрения. В поисках оптимального пути на рынок» (есть у «Ведомостей»).
В частности, мощности по выпуску азотных удобрений, как ожидается, вырастут на треть до 36 млн т в год, калийных – на 53% до 23 млн т в год, сложных – на 20% до 12 млн т в год. Мощности по производству фосфорных удобрений, согласно прогнозу, останутся на текущем уровне – 7 млн т в год.
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