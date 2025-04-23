Мощности по выпуску удобрений в России вырастут к 2030 году на 28%

В частности, мощности по выпуску азотных удобрений, как ожидается, вырастут на треть до 36 млн т в год, калийных – на 53% до 23 млн т в год, сложных – на 20% до 12 млн т в год. Мощности по производству фосфорных удобрений, согласно прогнозу, останутся на текущем уровне – 7 млн т в год.