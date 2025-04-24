В Сингапуре разгорелся арбитраж из-за срыва производства вакцины «Спутник лайт»

Biolexis и Prestige в августе 2021 г. заключили предварительное соглашение на производство «Спутника»: Prestige заверила партнера, что ее завод в Южной Корее готов к производству препарата и сможет поставить первую партию уже ​​в октябре, говорится в отчете OneSource. Biolexis не могла проверить объекты Prestige из-за ковидных ограничений на трансграничные перелеты, поэтому заключила предварительное соглашение на основании исключительно заявлений партнера о его возможностях, сказано там же. Biolexis перечислила Prestige $13,632 млн за резервирование мощностей, а последняя предоставила письменную гарантию быстрого возврата аванса, в случае если производство не будет начато в срок, следует из документа.