В Сингапуре разгорелся арбитраж из-за срыва производства вакцины «Спутник лайт»Соответчиком по делу выступает индийский партнер РФПИ
Сингапурские фармкомпании Prestige Biopharma и Biolexis Pte ведут арбитражный спор из-за срыва производства российской вакцины «Спутник лайт» от COVID-19. Это следует из отчетности материнской компании Biolexis – индийской OneSource Specialty Pharma, с которой ознакомились «Ведомости». Разбирательство идет в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC): Prestige требует $136,32 млн якобы упущенной выгоды, но Biolexis отрицает все обвинения. Соответчиком в арбитраже выступает индийская Enso Healthcare, которая является партнером по закупкам вакцин Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – стратегического инвестора по разработке и производству «Спутника», пишет Global Arbitration Review.
Biolexis и Prestige в августе 2021 г. заключили предварительное соглашение на производство «Спутника»: Prestige заверила партнера, что ее завод в Южной Корее готов к производству препарата и сможет поставить первую партию уже в октябре, говорится в отчете OneSource. Biolexis не могла проверить объекты Prestige из-за ковидных ограничений на трансграничные перелеты, поэтому заключила предварительное соглашение на основании исключительно заявлений партнера о его возможностях, сказано там же. Biolexis перечислила Prestige $13,632 млн за резервирование мощностей, а последняя предоставила письменную гарантию быстрого возврата аванса, в случае если производство не будет начато в срок, следует из документа.