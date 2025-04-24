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В Сингапуре разгорелся арбитраж из-за срыва производства вакцины «Спутник лайт»

Соответчиком по делу выступает индийский партнер РФПИ
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сингапурские фармкомпании Prestige Biopharma и Biolexis Pte ведут арбитражный спор из-за срыва производства российской вакцины «Спутник лайт» от COVID-19. Это следует из отчетности материнской компании Biolexis – индийской OneSource Specialty Pharma, с которой ознакомились «Ведомости». Разбирательство идет в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC): Prestige требует $136,32 млн якобы упущенной выгоды, но Biolexis отрицает все обвинения. Соответчиком в арбитраже выступает индийская Enso Healthcare, которая является партнером по закупкам вакцин Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – стратегического инвестора по разработке и производству «Спутника», пишет Global Arbitration Review.

Biolexis и Prestige в августе 2021 г. заключили предварительное соглашение на производство «Спутника»: Prestige заверила партнера, что ее завод в Южной Корее готов к производству препарата и сможет поставить первую партию уже ​​в октябре, говорится в отчете OneSource. Biolexis не могла проверить объекты Prestige из-за ковидных ограничений на трансграничные перелеты, поэтому заключила предварительное соглашение на основании исключительно заявлений партнера о его возможностях, сказано там же. Biolexis перечислила Prestige $13,632 млн за резервирование мощностей, а последняя предоставила письменную гарантию быстрого возврата аванса, в случае если производство не будет начато в срок, следует из документа.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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