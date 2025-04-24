ОСК и ГТЛК обсуждают повышение цен в крупнейшем в истории заказе на сухогрузы

Выручка верфи в 2024 г. выросла в 1,6 раза до 13,9 млрд руб., но, несмотря на это, чистый убыток компании увеличился в 2,5 раза до 3,47 млрд руб. В прошлом году «Красное Сормово» столкнулось с разрывом ликвидности из-за убытков, вызванных превышением стоимости строительства судов над ценами в заключенных контрактах, отмечается в документе. А из-за переноса сроков постройки сухогрузов верфь ожидает в 2025 г. чистый убыток по РСБУ в размере 2,16 млрд руб.