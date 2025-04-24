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ОСК и ГТЛК обсуждают повышение цен в крупнейшем в истории заказе на сухогрузы

Для выхода на рентабельность при текущем финансировании число построенных судов может упасть вдвое
Светлана Афонина
Денис Ильюшенков
Михаил Солунин / ТАСС
Михаил Солунин / ТАСС

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) согласовывают увеличение стоимости серии сухогрузов проекта RSD59, заказанных ГТЛК на верфи «Красное Сормово», которая входит в ОСК. Об этом говорится в отчете по РСБУ судостроительного предприятия за 2024 г. Индексация необходима для достижения положительной рентабельности по выпуску этих судов, следует из отчета.

Выручка верфи в 2024 г. выросла в 1,6 раза до 13,9 млрд руб., но, несмотря на это, чистый убыток компании увеличился в 2,5 раза до 3,47 млрд руб. В прошлом году «Красное Сормово» столкнулось с разрывом ликвидности из-за убытков, вызванных превышением стоимости строительства судов над ценами в заключенных контрактах, отмечается в документе. А из-за переноса сроков постройки сухогрузов верфь ожидает в 2025 г. чистый убыток по РСБУ в размере 2,16 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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