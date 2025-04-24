ОСК и ГТЛК обсуждают повышение цен в крупнейшем в истории заказе на сухогрузы

ОСК и ГТЛК обсуждают повышение цен в крупнейшем в истории заказе на сухогрузыДля выхода на рентабельность при текущем финансировании число построенных судов может упасть вдвое
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) согласовывают увеличение стоимости серии сухогрузов проекта RSD59, заказанных ГТЛК на верфи «Красное Сормово», которая входит в ОСК. Об этом говорится в отчете по РСБУ судостроительного предприятия за 2024 г. Индексация необходима для достижения положительной рентабельности по выпуску этих судов, следует из отчета.
Выручка верфи в 2024 г. выросла в 1,6 раза до 13,9 млрд руб., но, несмотря на это, чистый убыток компании увеличился в 2,5 раза до 3,47 млрд руб. В прошлом году «Красное Сормово» столкнулось с разрывом ликвидности из-за убытков, вызванных превышением стоимости строительства судов над ценами в заключенных контрактах, отмечается в документе. А из-за переноса сроков постройки сухогрузов верфь ожидает в 2025 г. чистый убыток по РСБУ в размере 2,16 млрд руб.