Погрузка на сети РЖД в апреле ускорила снижение

Погрузка на сети РЖД в апреле ускорила снижениеБольше других просели перевозки строительных грузов, угля и металлов
Погрузка на сети РЖД в апреле 2025 г. снизилась на 8,6% в годовом выражении до 92,9 млн т. За четыре месяца текущего года показатель сократился на 6,8% до 370,6 млн т. Об этом говорится в сообщении госмонополии 5 мая.
В частности, погрузка угля в январе – апреле снизилась на 3,1% до 111,5 млн т, нефти и нефтепродуктов – на 5,8% до 66,3 млн т, остальных грузов (в том числе в контейнерах) – на 5% до 37,2 млн т, железной руды – на 0,5% до 35,4 млн т, строительных грузов – на 21,1% до 28,5 млн т, черных металлов – на 14,4% до 18,3 млн т.
Потери в части строительных грузов, угля и металлургической продукции РЖД связывает с сокращением спроса со стороны отраслей экономики, потребляющих эти материалы и сырье. При этом компания фиксирует рост погрузки химических и минеральных удобрений на 6,3% до 24,1 млн т, а также руд цветных металлов – на 3,8% до 5,5 млн т.