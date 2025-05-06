Погрузка на сети РЖД в апреле ускорила снижение

В частности, погрузка угля в январе – апреле снизилась на 3,1% до 111,5 млн т, нефти и нефтепродуктов – на 5,8% до 66,3 млн т, остальных грузов (в том числе в контейнерах) – на 5% до 37,2 млн т, железной руды – на 0,5% до 35,4 млн т, строительных грузов – на 21,1% до 28,5 млн т, черных металлов – на 14,4% до 18,3 млн т.