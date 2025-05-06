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Погрузка на сети РЖД в апреле ускорила снижение

Больше других просели перевозки строительных грузов, угля и металлов
Светлана Афонина
Ведомости
Ведомости

Погрузка на сети РЖД в апреле 2025 г. снизилась на 8,6% в годовом выражении до 92,9 млн т. За четыре месяца текущего года показатель сократился на 6,8% до 370,6 млн т. Об этом говорится в сообщении госмонополии 5 мая.

В частности, погрузка угля в январе – апреле снизилась на 3,1% до 111,5 млн т, нефти и нефтепродуктов – на 5,8% до 66,3 млн т, остальных грузов (в том числе в контейнерах) – на 5% до 37,2 млн т, железной руды – на 0,5% до 35,4 млн т, строительных грузов – на 21,1% до 28,5 млн т, черных металлов – на 14,4% до 18,3 млн т.

Потери в части строительных грузов, угля и металлургической продукции РЖД связывает с сокращением спроса со стороны отраслей экономики, потребляющих эти материалы и сырье. При этом компания фиксирует рост погрузки химических и минеральных удобрений на 6,3% до 24,1 млн т, а также руд цветных металлов – на 3,8% до 5,5 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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