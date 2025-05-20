Название препарата для роста растений «Корневин» признано общеупотребимым

Название препарата для роста растений «Корневин» признано общеупотребимымНа этом основании Роспатент отменил правовую охрану товарного знака компании «Агросинтез»
Роспатент 14 апреля удовлетворил возражение ООО «Проектно-производственная компания «Энергия» (ППК «Энергия»), сняв правовую охрану с товарного знака «Корневин», следует из материалов ведомства. Этот товарный знак принадлежал ООО «Агросинтез» и более 30 лет использовался им для названия своего продукта – регулятора роста растений.
ППК «Энергия» удалось убедить Роспатент, что название «Корневин» применялось не только к продукту «Агросинтеза», но и в целом к группе препаратов для стимулирования корнеобразования. В доказательство компания предоставила результаты соцопроса привлеченной аналитической компании. Также заявитель указывал на наличие информации о «Корневине» в справочных изданиях, интернете, научных статьях и других источниках до даты приоритета по заявке «Агросинтеза» на регистрацию товарного знака «Корневин» – т. е. до сентября 2016 г.