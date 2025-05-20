Название препарата для роста растений «Корневин» признано общеупотребимым

ППК «Энергия» удалось убедить Роспатент, что название «Корневин» применялось не только к продукту «Агросинтеза», но и в целом к группе препаратов для стимулирования корнеобразования. В доказательство компания предоставила результаты соцопроса привлеченной аналитической компании. Также заявитель указывал на наличие информации о «Корневине» в справочных изданиях, интернете, научных статьях и других источниках до даты приоритета по заявке «Агросинтеза» на регистрацию товарного знака «Корневин» – т. е. до сентября 2016 г.