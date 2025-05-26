«Вкусвилл» закрыл кофейни «Вместе»На этом рынке очень высокая конкуренция
Две кофейни «Вместе», запущенные ритейлером «Вкусвилл» совместно с сетью Do.Bro Coffee, теперь закрыты. По крайней мере, так указано на «Яндекс.Картах», обнаружили «Ведомости». Это точки рядом со ст. м. «Савеловская» и в районе Коммунарка в новой Москве.
На странице «Вместе» в соцсети «В контакте» указано, что последний раз кофейни работали 14 мая. Представитель ритейлера подтвердил «Ведомостям», что их работа действительно приостановлена. Но, по его словам, помещения, которые занимали данные заведения, остаются в аренде у компании. «Мы пока не делаем выводов ни о закрытии, ни о масштабировании этого бизнеса – проекты ищут свою ценность для покупателя», – говорит собеседник «Ведомостей». В Do.Bro Coffee на запрос «Ведомостей» не ответили.
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