«Вкусвилл» закрыл кофейни «Вместе»

На странице «Вместе» в соцсети «В контакте» указано, что последний раз кофейни работали 14 мая. Представитель ритейлера подтвердил «Ведомостям», что их работа действительно приостановлена. Но, по его словам, помещения, которые занимали данные заведения, остаются в аренде у компании. «Мы пока не делаем выводов ни о закрытии, ни о масштабировании этого бизнеса – проекты ищут свою ценность для покупателя», – говорит собеседник «Ведомостей». В Do.Bro Coffee на запрос «Ведомостей» не ответили.