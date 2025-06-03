Еще две компании Гурьевых получат стоимость заблокированных на Западе бумаг«Адорабелла» и Gekolina выиграли судебные споры у Renaissance Прохорова и Euroclear
Российские суды взыскали стоимость заблокированных на Западе ценных бумаг в пользу еще двух компаний, связанных с совладельцем «Фосагро» Андреем Гурьевым-старшим и его семьей, узнали «Ведомости» из материалов дел. В конце мая Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск на $17,5 млн российской «Адорабеллы» к Renaissance Securities, структуре группы «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова, и бельгийскому депозитарию Euroclear. Тогда же Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования кипрской Gekolina Investments, также связанной с Гурьевыми, к тем же ответчикам на $73,2 млн и 178,3 млн руб.
До сих пор практика взыскания стоимости заблокированных активов не была распространена в России, но в январе Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил такой иск связанной с Гурьевыми кипрской Perpecia на $22,7 млн и 52,5 млн руб. к той же Renaissance. Также ответчиками в деле были банк «Ренессанс кредит» Прохорова и две бывшие компании бизнесмена – «Ренессанс брокер» и «Ренессанс капитал – финансовый консультант» («Онэксим» продал их менеджменту в ноябре 2024 г.).