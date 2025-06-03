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Еще две компании Гурьевых получат стоимость заблокированных на Западе бумаг

«Адорабелла» и Gekolina выиграли судебные споры у Renaissance Прохорова и Euroclear
Артем Кульша
Спор компаний Гурьевых и Прохорова возник из-за санкций США против Гурьева-старшего и его российских структур «Адорабеллы» и «Хлодвиг»
Спор компаний Гурьевых и Прохорова возник из-за санкций США против Гурьева-старшего и его российских структур «Адорабеллы» и «Хлодвиг» / Андрей Епихин / ТАСС

Российские суды взыскали стоимость заблокированных на Западе ценных бумаг в пользу еще двух компаний, связанных с совладельцем «Фосагро» Андреем Гурьевым-старшим и его семьей, узнали «Ведомости» из материалов дел. В конце мая Арбитражный суд Калининградской области полностью удовлетворил иск на $17,5 млн российской «Адорабеллы» к Renaissance Securities, структуре группы «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова, и бельгийскому депозитарию Euroclear. Тогда же Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования кипрской Gekolina Investments, также связанной с Гурьевыми, к тем же ответчикам на $73,2 млн и 178,3 млн руб.

До сих пор практика взыскания стоимости заблокированных активов не была распространена в России, но в январе Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил такой иск связанной с Гурьевыми кипрской Perpecia на $22,7 млн и 52,5 млн руб. к той же Renaissance. Также ответчиками в деле были банк «Ренессанс кредит» Прохорова и две бывшие компании бизнесмена – «Ренессанс брокер» и «Ренессанс капитал – финансовый консультант» («Онэксим» продал их менеджменту в ноябре 2024 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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