Еще две компании Гурьевых получат стоимость заблокированных на Западе бумаг

До сих пор практика взыскания стоимости заблокированных активов не была распространена в России, но в январе Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил такой иск связанной с Гурьевыми кипрской Perpecia на $22,7 млн и 52,5 млн руб. к той же Renaissance. Также ответчиками в деле были банк «Ренессанс кредит» Прохорова и две бывшие компании бизнесмена – «Ренессанс брокер» и «Ренессанс капитал – финансовый консультант» («Онэксим» продал их менеджменту в ноябре 2024 г.).