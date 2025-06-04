Мировые цены на уголь в 2025 году могут снизиться более чем на 20%

Минимальный уровень этих котировок в этом году, по прогнозу Kept, будет во II квартале – $103/т. Во втором полугодии цены начнут восстанавливаться, но рост будет медленным: до конца текущего десятилетия среднегодовая стоимость угля не превысит уровень 2024 г. В 2029 г., по оценке Kept, энергоуголь будет стоить $117/т – на 14% меньше уровня 2024 г. и втрое ниже рекордного уровня 2022 г. ($365/т).