Мировые цены на уголь в 2025 году могут снизиться более чем на 20%Котировки российского сырья продолжат снижение вслед за глобальными бенчмарками
И энергетический, и коксующийся (металлургический) уголь в 2025 г. будет дешеветь, следует из обзора консалтинговой компании Kept и расчетов «Ведомостей». Согласно оценке аналитиков Kept, средние котировки австралийского энергоугля, являющиеся международным бенчмарком, на базисе FOB («с погрузкой на судно») Ньюкасл в 2025 г. снизятся на 21% по сравнению с показателем предыдущего года – до $108/т. Ключевыми факторами снижения они называют аномально теплую зиму, растущие запасы угля в Китае и развитие ВИЭ в крупнейших экономиках мира.
Минимальный уровень этих котировок в этом году, по прогнозу Kept, будет во II квартале – $103/т. Во втором полугодии цены начнут восстанавливаться, но рост будет медленным: до конца текущего десятилетия среднегодовая стоимость угля не превысит уровень 2024 г. В 2029 г., по оценке Kept, энергоуголь будет стоить $117/т – на 14% меньше уровня 2024 г. и втрое ниже рекордного уровня 2022 г. ($365/т).