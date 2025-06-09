Почему «Алроса» вышла из перспективного алмазного проекта в Анголе

Ситуация с ангольским проектом осложнилась для «Алросы» после того, как в январе 2024 г. Евросоюз (ЕС) ввел санкции против российской компании и ее гендиректора Павла Маринычева. Кроме того, принятый в 2023 г. 12-й пакет санкций ЕС включает запрет на прямой и косвенный импорт, покупку и транзит российских алмазов и ювелирных изделий. Ограничения охватывают как необработанные камни, добытые в России, так и ограненные алмазы, прошедшие через третьи страны. Эмбарго вступило в силу в прошлом году. Вслед за ЕС аналогичные меры приняли и США.