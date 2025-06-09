Почему «Алроса» вышла из перспективного алмазного проекта в Анголе

Почему «Алроса» вышла из перспективного алмазного проекта в АнголеОманский инвестор мог отдать за долю российской компании 20-25 млрд рублей
Алмазодобывающая компания «Алроса» продала свои 41% в месторождении «Катока» в ангольской провинции Лунда Сул, следует из данных на сайте проекта. Сумма сделки и ее условия не разглашаются.
Доля российской компании в «Катоке» теперь принадлежит Taadeen – дочерней структуре Фонда благосостояния Омана. Еще 59% остаются в собственности государственной компании Анголы Endiama Mining. Представитель «Алросы» подтвердил «Ведомостям» закрытие сделки.
Ситуация с ангольским проектом осложнилась для «Алросы» после того, как в январе 2024 г. Евросоюз (ЕС) ввел санкции против российской компании и ее гендиректора Павла Маринычева. Кроме того, принятый в 2023 г. 12-й пакет санкций ЕС включает запрет на прямой и косвенный импорт, покупку и транзит российских алмазов и ювелирных изделий. Ограничения охватывают как необработанные камни, добытые в России, так и ограненные алмазы, прошедшие через третьи страны. Эмбарго вступило в силу в прошлом году. Вслед за ЕС аналогичные меры приняли и США.
Вскоре после этого власти Анголы предложили российской стороне выйти из «Катоки». Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантину Педру Азеведу в 2024 г. говорил, что «Алроса» стала «токсичным партнером» из-за «глобального политического контекста». О готовящейся сделке в прошлом году сообщало агентство Bloomberg. А в мае 2025 г. замминистра финансов России Алексей Моисеев говорил, что «Алроса» выйдет из проекта в июне.
Глава Якутии Айсен Николаев сообщал в сентябре 2024 г., что «Алроса» обсуждает будущее своих ангольских проектов и ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Якутии напрямую принадлежит 25% акций компании, еще 8% – у администраций улусов региона, 33% – у Росимущества. Остальные акции – в свободном обращении.
«Катока» разрабатывает четвертый по величине алмазный рудник в мире. На двух обогатительных фабриках ежегодно перерабатывается свыше 10 млн т руды, а объем добычи достигает 6,8 млн каратов. Запасы месторождения оцениваются в 60 млн карат.
Старший персональный брокер «БКС мир инвестиций» Никита Гуллер говорит, что еще в мае доля «Алросы» в «Катоке» оценивалась в 30–35 млрд руб., но с учетом укрепления национальной валюты и слабой конъюнктуры рынка реальная стоимость может быть ближе к 20–25 млрд руб. По его словам, санкции и сложности с выводом дивидендов также ухудшили переговорную позицию российской компании.
Доля в «Катоке» приносила «Алросе» до 2,8 млн карат в год – около 8% от ее добычи, говорит аналитик «Финама» Алексей Калачев. Стоимость сделки, учитывая спад рынка и санкционные риски, вряд ли была рыночной, полагает он. Аналитик допускает, что в данном случае речь может идти и о «парковке» актива – т. е. о временной передаче в собственность до лучших времен.
Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в 2024 г. упала в 4,4 раза до 19,3 млрд руб. Выручка за прошлый год снизилась на 26% до 239,1 млрд руб., показатель EBITDA – на 44% до 78,6 млрд руб., рентабельность по EBITDA – на 17 п. п. до 24%. Добыча компании в 2024 г. снизилась на 5% до 33 млн карат. На «Алросу» приходится более 90% добычи алмазов в России.
Аналитики считают, что основными причинами падения чистой прибыли, помимо снижения объемов продаж и санкций, стали более низкие цены на алмазы. Индекс цен международной площадки по торговле бриллиантами International Diamond Exchange (IDEX) с начала 2025 г. снизился на 3% до 93 пунктов. По оценке независимого промышленного эксперта Максима Худалова, в этом году выручка «Алросы» продолжит снижаться, составив около 220–225 млрд руб., а чистая прибыль сократится до 16–17 млрд руб.