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Минпромторг заподозрил электросчетчики в использовании нероссийских микросхем

В случае выявления нарушений демонтаж уже установленным в квартирах устройствам не грозит
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг хочет проверить электросчетчики производства АО «Электрические заводы «Энергомера» («Энергомера») и используемые в них микросхемы от ООО «НЭК тех» и АО «Джиэс-нанотех» (входит в GS Group) на предмет соответствия требованиям реестра отечественной продукции. Руководитель департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов 22 мая дал Торгово-промышленной палате РФ (ТПП) поручение провести выездные проверки на этих предприятиях. К ним должны привлекаться Минпромторг и подведомственное министерству ФГБУ «ВНИИ радиоэлектроники» (ВНИИР). Письмо в ТПП с поручением есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к Минпромторгу.

В своем письме Плясунов ссылается на коллективное обращение неназванных авторов от 21 апреля. Согласно поручению, в жалобе содержалась информация о наличии «признаков недостоверности включенных в реестр российской промышленной продукции, формируемый в соответствии с постановлением правительства № 719, сведений» об однофазных многофункциональных счетчиках электроэнергии CE207 R7 и трехфазных многофункциональных CE307 R34 производства «Энергомеры», а также об используемых в их составе микросхемах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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