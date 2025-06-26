Минпромторг заподозрил электросчетчики в использовании нероссийских микросхем

Минпромторг хочет проверить электросчетчики производства АО «Электрические заводы «Энергомера» («Энергомера») и используемые в них микросхемы от ООО «НЭК тех» и АО «Джиэс-нанотех» (входит в GS Group) на предмет соответствия требованиям реестра отечественной продукции. Руководитель департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов 22 мая дал Торгово-промышленной палате РФ (ТПП) поручение провести выездные проверки на этих предприятиях. К ним должны привлекаться Минпромторг и подведомственное министерству ФГБУ «ВНИИ радиоэлектроники» (ВНИИР). Письмо в ТПП с поручением есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к Минпромторгу.