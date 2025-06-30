«Мечел» хочет продать свою энергетику и часть промышленных активов

Выручка «Мечела» по МСФО в прошлом году снизилась на 5% в годовом выражении до 388 млрд руб. Чистый убыток составил 37 млрд руб. против прибыли в 22,3 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA упал более чем на треть до 56 млрд руб. Чистый долг группы за 2024 г. вырос на 4% до 259,4 млрд руб., а соотношение чистого долга к EBITDA на конец года составляло 4,6 по сравнению с 2,9 на конец 2023 г.