«Мечел» хочет продать свою энергетику и часть промышленных активов

«Мечел» хочет продать свою энергетику и часть промышленных активовКомпания почти вдвое урезала инвестпрограмму и надеется на рост цен на энергоуголь к концу года
Группа «Мечел» рассматривает возможность продажи активов в сфере энергетики. Об этом 27 июня сообщил генеральный директор компании Олег Коржов на годовом собрании акционеров. В первую очередь речь идет о сбытовой компании «Кузбассэнергосбыт» и Южно-Кузбасской ГРЭС, уточнил топ-менеджер. Его слова передал «Интерфакс». Сам Коржов, занимавший пост гендиректора более 10 лет, покидает компанию. Преемником стал его первый заместитель Игорь Хафизов, назначение одобрено советом директоров.
Кроме этого, в качестве потенциальных кандидатов на продажу Коржов назвал «Москокс», «Южуралникель» и Вяртсильский метизный завод. По его словам, выход этих активов из периметра компании не окажет существенного влияния на операционную деятельность и денежный поток.
Выручка «Мечела» по МСФО в прошлом году снизилась на 5% в годовом выражении до 388 млрд руб. Чистый убыток составил 37 млрд руб. против прибыли в 22,3 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA упал более чем на треть до 56 млрд руб. Чистый долг группы за 2024 г. вырос на 4% до 259,4 млрд руб., а соотношение чистого долга к EBITDA на конец года составляло 4,6 по сравнению с 2,9 на конец 2023 г.
В этом году «Мечел» в качестве адресной меры поддержки правительства получил рассрочку по уплате задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 13 млрд руб. на максимально возможный срок – три года. Об этом на годовом собрании акционеров сообщила заместитель гендиректора компании по финансам Нелли Галеева. «Высвободившийся денежный поток мы направим на поддержку нашей операционной деятельности», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
Правительство 30 мая одобрило пакет мер поддержки угольной отрасли. Компании получат адресные субсидии на компенсацию части логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния. Сибирским предприятиям также будет предоставлена компенсация в 12,8% от тарифа РЖД на экспортные перевозки в порты северо-запада и юга России. Перечень получающих льготы компаний будет сформирован Минэнерго и утвержден правительственной комиссией.
В числе других мер – отсрочка до 1 декабря для всех угольщиков по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ ) и страховых взносов, также мероприятия по «финансовому оздоровлению» отдельных предприятий. По оценкам Галеевой, общеотраслевые льготы позволят «Мечелу» дополнительно высвобождать около 500 млн руб. в месяц.
Объем капвложений «Мечела» в 2025 г., по оценке Коржова, составит порядка 9,4 млрд руб., что почти вдвое меньше показателя прошлого года. Из этой суммы 7,8 млрд руб. пойдет на поддержание текущей деятельности, оставшиеся 1,6 млрд – на завершение уже начатых проектов. Один из них – строительство воздухоразделительной установки на Челябинском металлургическом комбинате.
В I квартале этого года компания снизила добычу угля на 27% по сравнению с предыдущим кварталом и на 17% – в годовом выражении, до 2,1 млн т. Угольный бизнес снижает производство на фоне затяжного ценового спада, объяснил Коржов. По его словам, около 20% мировых игроков сейчас работают в убыток.
Экспортные цены на энергоуголь, на который приходится около 80% поставок за рубеж, в начале апреля прошлого года снижались до минимумов с 2021 г. В начале июня 1 т угля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Дальний Восток стоила $70, что на 29% меньше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В порту Тамани уголь той же калорийности стоил $66/т (-4%), в портах Балтийского моря – $58/т (-9%).
Котировки могут начать восстановление в III-IV кварталах этого года, полагает гендиректор «Мечела». Среди причин для этого он назвал снижение ключевой ставки, ослабление рубля и падение объемов добычи. Сейчас, по словам Коржова, котировки достигли нижней границы, за которой убыточность производителей становится «массовой».
Кризис в угольной отрасли может заставить «Мечел» сократить производство на четверть в 2025 г., добавил он. Для сравнения: в 2024 г. добыча компании составила 11 млн т угля – на 5% больше, чем годом ранее.
Аналитик «Финама» Алексей Калачев говорит, что намерение «Мечела» продать ряд активов позитивно воспринято рынком, но реализация этих планов будет затруднена слабой инвестиционной активностью и высокими ставками в России. Большинство из выставленных предприятий убыточны: Вяртсильский завод – дотационный, «Москокс» – экологически проблемный, а «Южуралникель» – неработающий, напомнил Калачев.
Справедливая стоимость «Кузбассэнергосбыта» составляет 1,7–2 млрд руб. – оценки основаны на мультипликаторах сделок в энергосбытовом секторе, добавляет аналитик «Финама» Гордей Смирнов. Потенциальным покупателем может выступить один из крупных игроков рынка – например, «Интер РАО», допускает собеседник.
Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов называет основными барьерами возможной сделки слабую финансовую устойчивость компаний, экологические обязательства и необходимость крупных инвестиций.