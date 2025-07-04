Рынок палладия в 2025 году достигнет баланса после многолетнего дефицита

Рынок палладия в 2025 году достигнет баланса после многолетнего дефицитаСпрос на металл в этом году снизится быстрее предложения
Спрос и предложение на мировом рынке палладия в 2025 г. достигнут баланса после многолетнего дефицита металла. Об этом говорится в обзоре рынка металлов компании «Норникель».
Дефицит палладия наблюдается на мировом рынке как минимум с 2014 г., следует из данных «Норникеля». В 2024 г. показатель составил 300 000 унций.
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