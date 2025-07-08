Участники рынка e-commerce предложили дать пунктам выдачи заказов особый ОКВЭД

В ответном письме (также есть в распоряжении «Ведомостей») замдиректора департамента секторов экономики Минэка Владислав Кудашов заявил, что департамент готов в установленном порядке рассмотреть соответствующие предложения, и напомнил, что внесение изменений в общероссийские классификаторы возможно только на основании действующей нормативно-правовой базы.