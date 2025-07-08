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Участники рынка e-commerce предложили дать пунктам выдачи заказов особый ОКВЭД

Инициатива связана с возможной отменой УСН для торговли с 2026 года
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направила в Минэкономразвития и ФНС предложение ввести отдельные коды ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности) для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Документ есть в распоряжении «Ведомостей». АУРЭК, в которую входят преимущественно владельцы ПВЗ, поставщики маркетплейсов, небольшие онлайн-магазины, также отправила письма с просьбой поддержать инициативу в Росстат и «Опору России».

В ответном письме (также есть в распоряжении «Ведомостей») замдиректора департамента секторов экономики Минэка Владислав Кудашов заявил, что департамент готов в установленном порядке рассмотреть соответствующие предложения, и напомнил, что внесение изменений в общероссийские классификаторы возможно только на основании действующей нормативно-правовой базы.

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