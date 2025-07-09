Производитель «Чистой линии» запустил новый бренд премиальной косметики

Производитель «Чистой линии» запустил новый бренд премиальной косметикиВ этом сегменте на данный момент пока меньше конкуренция
Производитель товаров повседневного спроса «ЮниРусь» (ранее – «Юнилевер Русь») в июне 2025 г. начал производить персонализированную косметику под брендом Repeat, рассчитанную на премиальную категорию. Об этом «Ведомостям» рассказала гендиректор компании Елена Тябутова. По ее словам, это уже вторая марка косметики в премиум-сегменте. В этом году группа запустила линию товаров по уходу за кожей Crystal Purity.
Впрочем, если стоимость последнего средства в торговых сетях и маркетплейсах начинается от 500 руб., то продукция Repeat, как сказано на сайте бренда, варьируется от 1999 до 2999 руб.
Тябутова говорит, что развитие премиум-сегмента – один из элементов стратегии «ЮниРусь». Сама компания является бывшим подразделением британской Unilever, приобретенным группой «Арнест» в октябре 2024 г. В конце прошлого года она вывела на рынок бренд товаров для ухода за полостью рта Tiswell. Его группа также позиционирует как премиальный.