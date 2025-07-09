Производитель «Чистой линии» запустил новый бренд премиальной косметики

Производитель товаров повседневного спроса «ЮниРусь» (ранее – «Юнилевер Русь») в июне 2025 г. начал производить персонализированную косметику под брендом Repeat, рассчитанную на премиальную категорию. Об этом «Ведомостям» рассказала гендиректор компании Елена Тябутова. По ее словам, это уже вторая марка косметики в премиум-сегменте. В этом году группа запустила линию товаров по уходу за кожей Crystal Purity.