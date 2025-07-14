Цены на бензин на бирже перешли к снижению

Цены на бензин на бирже перешли к снижениюПравительство рассматривает возможность полного запрета экспорта этого топлива
По данным на 11 июля, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) стоимость бензина Аи-92 с достигнутого 3 июля пикового уровня этого года снизилась на 3% и составила 63 889 руб/т. Бензин Аи-95 за тот же период времени подешевел на 0,5% до 70 772 руб./т. С пиковой стоимости (на 9 июля) цена снизилась на 2%.
Стоимость бензина Аи-92 на биржевых торгах с апреля по июнь включительно выросла на 27%, следует из данных торгов на бирже. Стоимость топлива Аи-92 на 3 июля достигла 65 634 руб./т. Цена на Аи-95 на торгах 3 июля составила 71 135 руб/т, а 9 июля – 71 915 руб./т (+24,5% с начала апреля, +28% с начала года).
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