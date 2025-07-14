Цены на бензин на бирже перешли к снижению

По данным на 11 июля, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) стоимость бензина Аи-92 с достигнутого 3 июля пикового уровня этого года снизилась на 3% и составила 63 889 руб/т. Бензин Аи-95 за тот же период времени подешевел на 0,5% до 70 772 руб./т. С пиковой стоимости (на 9 июля) цена снизилась на 2%.