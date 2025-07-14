Экс-совладелец и топ-менеджер Соликамского магниевого завода судятся в Лондоне

Экс-совладелец и топ-менеджер Соликамского магниевого завода судятся в ЛондонеДело может быть связано с национализацией предприятия
Бывший акционер Соликамского магниевого завода (СМЗ) Игорь Пестриков, бежавший от российского правосудия за границу, подал иск в Высокий суд Англии и Уэльса к некогда председателю совета директоров СМЗ Александру Гутину, узнали «Ведомости» из материалов дела. Заявление поступило в коммерческое отделение инстанции и связано с контрактами/соглашениями. Других подробностей спора в материалах пока нет.
Связаться с истцом и ответчиком «Ведомостям» не удалось. Адвокат Пестрикова Виктор Григорьев из Пермской объединенной краевой коллегии адвокатов отказался от комментариев.
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