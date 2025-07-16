Добыча нефти в России в январе – мае снизилась на 3,5%Сокращение вызвано обязательствами страны в рамках сделки ОПЕК+ и монетарной политикой ЦБ, говорят эксперты
Добыча нефти в России (с учетом газового конденсата) в январе – мае 2025 г. сократилась на 3,5% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составила 211 млн т. Об этом говорится в презентации, которую представил в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации 16 июля министр энергетики Сергей Цивилев.
В презентации также отмечается, что добыча газа в стране за пять месяцев снизилась на 3% до 290 млрд куб. м, а добыча угля увеличилась на 0,1% до 187 млн т.
В настоящее время данные Минэнерго – фактически единственный объективный источник информации о текущей ситуации в нефтяной отрасли. Росстат с апреля 2023 г. приостановил публикацию соответствующей статистики. Другими ориентирами являются статистика ОПЕК и Международного энергетического агентства, но эти данные, как правило, отличаются от официальной статистики. Ранее в этом году Минэнерго не раскрывало показатель нефтедобычи.
Уровень добычи нефти в России ограничен условиями соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств (ОПЕК+). В декабре 2024 г. страны ОПЕК+ договорились о продлении ранее утвержденных квот на добычу нефти до конца 2026 г. Общий предельный уровень добычи составляет 39,7 млн барр./сутки, в том числе общая квота стран ОПЕК – 24,1 млн барр./сутки, а не входящих в ОПЕК государств – 15,6 млн барр./сутки. Официальная квота России составляет 9,95 млн барр./сутки.
При этом Россия и еще семь стран – Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – в рамках добровольных обязательств сокращали добычу в дополнение к официальным квотам. Эти обязательства предполагали дополнительное снижение добычи восемью странами на 2,2 млн барр./сутки в период до конца марта 2025 г. и еще на 1,65 млн барр./сутки – до конца 2026 г. С апреля 2025 г. эти страны приступили к постепенному восстановлению объемов добычи. В июле добыча восьми стран должна вырасти на 411 000 барр./сутки до 31,79 барр./сутки.
При этом страны ОПЕК+, в том числе Россия, также компенсируют недостаточное сокращение добычи в предыдущие месяцы. В середине апреля ОПЕК сообщала, что общий объем таких компенсаций в апреле должен был составить 222 000 барр./сутки. Плановый объем компенсационного сокращения добычи России в апреле составлял 6000 барр./сутки, в мае – 85 000 барр./сутки, а в целом за период с апреля по сентябрь – 691 000 барр./сутки.
На объемы добычи и экспорта российской нефти также влияют санкции недружественных государств, которые пытаются ограничить нефтяные доходы России. С 5 декабря 2022 г. введено эмбарго на морские поставки нефти из России. Одновременно с этим начал действовать предельный уровень (потолок) цен на российскую нефть – $60/барр. Ограничение ввели страны G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), ЕС, Австралия и некоторые страны Европы, не входящие в Евросоюз. Потолок запрещает не только приобретать нефть по цене выше установленного уровня, но и перевозить ее и оказывать услуги по страхованию. С 5 февраля 2023 г. аналогичные меры начали действовать в отношении нефтепродуктов.
В рамках 18-го пакета санкций ЕС обсуждается новый предельный уровень цен (по данным Reuters, речь идет о $47/барр.). Президент США Дональд Трамп 14 июля пообещал ввести 100%-ные вторичные пошлины для покупателей российских товаров, включая нефть, если не будет урегулирован конфликт на Украине.
По данным Минэнерго, в 2024 г. добыча нефти в России снизилась на 3% к уровню предыдущего года и составила 516,1 млн т. В 2023 г. добыча составила 530,6 млн т., в 2022 г. – 535,1 млн т. Таким образом, за последние два года снижение составило около 4%. Экспорт также сокращается: в 2022 г. он составлял 250 млн т, в 2023 г. – 245,7 млн т, в 2024 г. – 239,8 млн т (-2% к уровню 2023 г.).
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что снижение нефтедобычи в России в январе – мае вызвано обязательствами России в рамках договоренностей стран ОПЕК+. «Дело не в том, что Россия физически не может добывать больше нефти, а в том, что сейчас продолжает действовать программа компенсации превышения квот ОПЕК+», – поясняет эксперт.
Вице-премьер Александр Новак 11 июля сообщил, что Россия планирует полностью компенсировать превышения квот в августе – сентябре текущего года.
Другими факторами, ограничивающими добычу нефти в России, являются жесткая денежно-кредитная политика Банка России и укрепление рубля к доллару, говорит главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Он отмечает, что из-за высоких кредитных ставок российские нефтяные компании минимизировали инвестиции в бурение. «Кредиты для нефтегазовой отрасли остаются дорогими. Компаниям приходится ориентироваться на собственные средства, а это всегда приводит к снижению инвестиционной активности», – говорит эксперт. В свою очередь, укрепление рубля сокращает экспортные доходы нефтяных компаний, добавляет он.
По прогнозу Юшкова, добыча нефти в России начнет существенно расти в VI квартале, но итоговый показатель 2025 г. будет ниже прошлогоднего результата. По его оценке, добыча снизится примерно на 2%, то есть составит 505,8 млн т.
Громов считает, что Россия сумеет сохранить добычу на уровне прошлого года. По его мнению, возможно даже небольшое увеличение добычи – на 1–2 млн т (+0,2–0,4%).
Новак в марте этого года говорил, что добыча нефти в России в 2025 г. может составить 515-520 млн т. Согласно опубликованному в апреле прогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в 2025 г. должна составить 516 млн т, экспорт – 229,7 млн т.
Целевой сценарий Энергетической стратегии России до 2050 г. предполагает, что в 2030 г. производство нефти в России должно достигнуть 540 млн т в год. В мае директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов говорил, что для поддержания такого уровня российские нефтяные компании должны удвоить инвестиции в добычу.