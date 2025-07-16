Добыча нефти в России в январе – мае снизилась на 3,5%

По данным Минэнерго, в 2024 г. добыча нефти в России снизилась на 3% к уровню предыдущего года и составила 516,1 млн т. В 2023 г. добыча составила 530,6 млн т., в 2022 г. – 535,1 млн т. Таким образом, за последние два года снижение составило около 4%. Экспорт также сокращается: в 2022 г. он составлял 250 млн т, в 2023 г. – 245,7 млн т, в 2024 г. – 239,8 млн т (-2% к уровню 2023 г.).