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Нефтегазовые доходы в мае оказались выше прогноза

Но из-за низких сырьевых цен и крепкого рубля это самый низкий результат более чем за два года
Дарья Мосолкина
Василий Милькин
Максим Богодвид / РИА Новости
Максим Богодвид / РИА Новости

Нефтегазовые доходы (НГД) бюджета в мае текущего года показали самый низкий результат более чем за два года, следует из данных, опубликованных Минфином 4 июня. В прошлом месяце они составили 512,7 млрд руб., что почти в 2 раза ниже показателя апреля (1,086 трлн руб.) и на 35,4% меньше поступлений мая 2024 г. – тогда бюджет получил 793,7 млрд руб. Последний раз НГД были ниже майского значения в январе 2023 г., когда они составили 425,5 млрд руб., следует из данных Минфина.

Согласно опубликованным данным, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) принес в бюджет в прошлом месяце минимальные за два года 647,2 млрд руб., что на 16% ниже показателя за апрель (769,1 млрд руб.) и почти вдвое ниже поступлений мая прошлого года, которые составили 1,1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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