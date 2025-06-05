Нефтегазовые доходы в мае оказались выше прогноза

Нефтегазовые доходы (НГД) бюджета в мае текущего года показали самый низкий результат более чем за два года, следует из данных, опубликованных Минфином 4 июня. В прошлом месяце они составили 512,7 млрд руб., что почти в 2 раза ниже показателя апреля (1,086 трлн руб.) и на 35,4% меньше поступлений мая 2024 г. – тогда бюджет получил 793,7 млрд руб. Последний раз НГД были ниже майского значения в январе 2023 г., когда они составили 425,5 млрд руб., следует из данных Минфина.