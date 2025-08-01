Экспорт газа по «Турецкому потоку» в июле обновил рекорд

Экспорт газа по «Турецкому потоку» в июле обновил рекордПрокачка восстановилась на фоне жаркой погоды в ЕС и заполнения подземных хранилищ
Экспорт российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» в июле 2025 г. вырос на 5% к показателю июля прошлого года и достиг 1,59 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Это максимальный месячный объем прокачки по газопроводу с момента его запуска в январе 2020 г. По сравнению с показателем июня 2025 г. данное значение выросло на 41%.
Предыдущий месячный рекорд был установлен в январе этого года — 1,56 млрд куб. м, или 50,2 млн куб. м в сутки.
Среднесуточный объем транспортировки газа по «Турецкому потоку» в июле составил 51,4 млн куб. м. Это второй результат в истории после февраля этого года, когда прокачка составляла в среднем 55,4 млн куб. в сутки. При этом месячный объем поставок в феврале из-за меньшего количества дней был ниже январского показателя — 1,55 млрд куб. м.
В январе-июле экспорт газа по «Турецкому потоку» составил 9,9 млрд куб. м, что на 7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
«Турецкий поток» — единственный действующий маршрут трубопроводного экспорта российского газа в ЕС. В начале 2025 г. прокачка по нему резко выросла из-за остановки с 1 января транзита российского газа через Украину. В январе экспорт по трубопроводу увеличился на 27% в годовом выражении, в феврале — на 30%.
На протяжении весенних месяцев прокачка по газопроводу несущественно отличалась от уровней прошлого года. В марте поставки в среднем составили 45,3 млн куб. м в сутки (-2% в годовом выражении), в апреле – 41,6 млн куб. м в сутки (+2%), в мае – 45,9 млн куб. м в сутки (-2%). В июне на фоне плановых ремонтных работ на трубопроводе среднесуточные поставки упали до 37,5 млн куб. м (-4% к уровню июня 2024 г.).
В прошлом году «Турецкий поток» стал основным маршрутом трубопроводного экспорта российского газа в европейском направлении. Поставки по нему в 2024 г. выросли на 23% до 16,7 млрд куб. м. Прокачка газа в ЕС и Молдавию транзитом через газотранспортную систему (ГТС) Украины в прошлом году составила 15,4 млрд куб. м, что на 6% больше, чем годом ранее («Ведомости» писали об этом 13 января). В 2023 г. поставки по «Турецкому потоку» составляли 13,6 млрд куб. м, через ГТС Украины – 14,6 млрд куб. м.
Рост экспорта российского газа в ЕС в июле связан с увеличением выработки электроэнергии в регионе на фоне жаркой погоды (для охлаждения помещений — «Ведомости»), отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Другой причиной высокого спроса на российское топливо является необходимость заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в рамках подготовки к отопительному сезону, говорит он.
С ним соглашается эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. Кауфман также обращает внимание, что заполненность ПХГ основных европейских импортеров российского газа – Венгрии и Словакии – ниже, чем в среднем в ЕС, что должно способствовать спросу на топливо из России.
По статистике ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe, 30 июля (последние доступные данные) запасы газа в хранилищах составляли 74,9 млрд куб. м, ПХГ были заполнены на 68,3%. Для сравнения: 30 июля прошлого года запасы составляли 93,3 млрд куб. м, а заполненность ПХГ достигала 84,9%.
Сейчас хранилища Венгрии заполнены на 60,7%, Словакии – 60,2%. Согласно действующим нормам ЕС, к 1 ноября ПХГ стран – членов сообщества должны быть заполнены как минимум на 90%.
В условиях стремления стран ЕС заполнить хранилища к отопительному сезону поставки российского газа по «Турецкому потоку» в августе-октябре сохранятся на уровне июля, считает Кауфман.
Юшков говорит, что спрос на российский газ находится на высоком уровне также за счет привлекательных цен по сравнению со стоимостью сжиженного природного газа (СПГ). Экспортные контракты «Газпрома» предусматривают привязку стоимости газа к спотовым ценам, но с отставанием в 1–7 месяцев.
Цены на газ на европейском рынке стабилизировались на уровне около $400 за 1000 куб. м, отмечает Кауфман. По его оценке, в этих условиях цена на российский газ является нейтральной для европейских потребителей, а на первый план выходит фактор логистики.
Августовские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах 1 августа торговались в диапазоне $410–417 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
По итогам года объем поставок в ЕС по «Турецкому потоку» составит около 17–17,5 млрд куб. м, то есть вырастет на 2–5%, прогнозирует Кауфман. Юшков ожидает увеличение экспорта до 18 млрд куб. м (+8%).
«Ведомости» направили запросы в «Газпром» и Минэнерго.