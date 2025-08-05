«Р-фарм» судится с Райффайзенбанком за 337 млн евро

Перспективы удовлетворения исковых требований «Р-фарма» к Райффайзенбанку будут зависеть, например, от того, какие именно обязательства были зафиксированы в договоре между сторонами, указывает основатель консалтинговой группы VvCube Вадим Ткаченко. Кроме того, по его словам, пока не известно, почему банк так и не смог продать этот завод. Это могли быть форс-мажорные обстоятельства, на что сможет опираться впоследствии банк как ответчик, рассуждает эксперт. Партнер юридической компании Orchards Азат Ахметов также обращает внимание на то, что рассчитать упущенную выгоду, как правило, крайне сложно. Поэтому суд, по его мнению, может посчитать сумму иска необоснованно высокой. Он допускает, что она будет снижена в ходе рассмотрения дела. По его словам, это может произойти, если ответчик будет ссылаться на явную несоразмерность суммы и последствий, к которым привело нарушение обязательств.