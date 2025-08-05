«Р-фарм» судится с Райффайзенбанком за 337 млн евро

«Р-фарм» судится с Райффайзенбанком за 337 млн евроОтветчик обязался продать завод фармацевтической группы в Германии, но найти инвестора на него ему не удалось
Структура фармацевтической группы «Р-фарм» – ООО «Р-фарм интернешнл» – подала в московский арбитраж иск к Райффайзенбанку на 337,5 млн евро (около 31 млрд руб. по курсу ЦБ на 4 августа). Как следует из материалов суда, это заявление было принято к производству 2 июля. Суть требований там не приводится. «Р-фарм» еще в июне 2023 г. нанял Райффайзенбанк для продажи завода в Германии, но финансовой организации найти инвестора так и не удалось, объясняет причину иска источник, знакомый с его содержанием. Он уточняет, что теперь российская компания хочет получить от банка компенсацию за инвестиции в завод, недополученную прибыль от реализации актива и потерю контрактов с контрагентами. В «Р-фарме» и Райффайзенбанке от комментариев отказались.
«Р-фарм» приобрел завод в городе Иллертиссен у американской Pfizer еще в 2014 г. Его общая площадь – 14 000 кв. м, мощность предприятия – до 4 млрд таблеток и капсул в год, говорилось в презентации фармацевтической группы от 2022 г. В отчете «Р-фарм интернешнл» за прошлый год сказано, что ей действительно принадлежит 100% фирмы R-Pharm Germany GmbH, которая управляет данным заводом.
Райффайзенбанк в апреле 2025 г. подал свой иск к структурам «Р-фарма», требуя с них 29,4 млн евро. Деталей по этому делу нет до сих пор, следующее заседание назначено на 11 августа. Но источники «Ведомостей» тогда предполагали, что финансовая организация добивается возвращения долга по кредиту на 50 млн евро, который был выдан российской стороне еще в 2021 г. Эти средства понадобились фармкомпании на организацию производства в Германии вакцин против COVID-19 (там планировалось выпускать, например, препарат «Спутник V») и средств на основе моноклональных антител, в частности олокизумаба (применяется при терапии ревматоидного артрита).
Но европейские регуляторы так и не зарегистрировали их. Сейчас олокизумаб выпускается на российских предприятиях «Р-фарма», по данным госреестра лекарственных средств. Кроме России препарат зарегистрирован в странах СНГ, хотя до 2022 г. фармкомпания планировала продавать его в том числе в Европе и США.
О том, что «Р-фарм» намерен продать свой завод в Германии, ранее известно не было. Впрочем, по словам экспертов, это было очевидно. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, в частности, связывает такое решение с санкционными ограничениями в отношении российских компаний и конкретных персон. По его словам, вести бизнес в таких условиях «даже чисто технически» крайне сложно, не говоря уже о том, чтобы развивать его.
Что выпускает завод «Р-фарм»
При этом он уточняет, что в целом фармпромышленность не столкнулась с какими-либо системными ограничениями после введения санкций, но взаимодействие с партнерами, регуляторами и техническими службами «наверняка осуществляется с оглядкой».
Перспективы удовлетворения исковых требований «Р-фарма» к Райффайзенбанку будут зависеть, например, от того, какие именно обязательства были зафиксированы в договоре между сторонами, указывает основатель консалтинговой группы VvCube Вадим Ткаченко. Кроме того, по его словам, пока не известно, почему банк так и не смог продать этот завод. Это могли быть форс-мажорные обстоятельства, на что сможет опираться впоследствии банк как ответчик, рассуждает эксперт. Партнер юридической компании Orchards Азат Ахметов также обращает внимание на то, что рассчитать упущенную выгоду, как правило, крайне сложно. Поэтому суд, по его мнению, может посчитать сумму иска необоснованно высокой. Он допускает, что она будет снижена в ходе рассмотрения дела. По его словам, это может произойти, если ответчик будет ссылаться на явную несоразмерность суммы и последствий, к которым привело нарушение обязательств.
Более того, на этот завод в итоге могут найтись покупатели, указывают эксперты. Беспалов, к примеру, называет это предприятие современным и инвестиционно привлекательным. Но, по его словам, покупателю придется решать массу сопутствующих вопросов из-за действующих ограничений, а это будет как минимум ограничивать количество претендентов.