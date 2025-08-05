«Юнифрост» может приобрести московского рыбопереработчика «Меридиан»

Петербургский поставщик рыбы и морепродуктов «Юнифрост» подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении по 100% в АО «Меридиан», в ООО «Торговый дом «Меридиан» и в ООО «Меридиан-трейдинг». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Обе стороны переговоров подтвердили, что они согласовывают сделку с ФАС. Представитель «Юнифроста» указал лишь, что говорить о ее условиях пока преждевременно. По его словам, компания нацелена «на формирование качественно новой культуры потребления рыбы и морепродуктов». Все процедуры должны завершиться в ближайшие месяцы после получения необходимых разрешений, указывают в «Меридиане».