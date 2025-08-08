Посещение термальных комплексов в России подорожало за год более чем на 20%Это связано в том числе с дефицитом таких объектов
Средний чек часового посещения термального комплекса (оздоровительный центр с различными видами бань, саун, бассейнов, процедур и развлечений) в России по итогам первого полугодия 2025 г. вырос на 22% до 692 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. Там сказано, что безлимитные тарифы за это же время подорожали на 21–41% в зависимости от региона и дня недели. Для сравнения: стоимость билетов в аквапарк за год увеличилась лишь на 8–14%. В итоге безлимитное посещение термального комплекса взрослым человеком в будни обойдется в среднем в 2770 руб., тогда как в аквапарках он заплатит за эту же опцию лишь 2220 руб., говорят в NF Group.
Подтверждают тенденцию и опрошенные «Ведомостями» участники рынка. К примеру, гендиректор сети отелей и терм Green Flow Александр Тертычный уверяет, что средний чек в одном из комплексов компании за год вырос на 26% год к году. А вот Александр Ручьев, президент девелоперской группы «Основа», которая развивает сеть терм под брендом «Термолэнд», говорит, что в этих объектах стоимость посещения «достаточно стабильна», в том числе за счет льгот, специальных предложений и абонементов. Другие детали они не привели.