Посещение термальных комплексов в России подорожало за год более чем на 20%

Средний чек часового посещения термального комплекса (оздоровительный центр с различными видами бань, саун, бассейнов, процедур и развлечений) в России по итогам первого полугодия 2025 г. вырос на 22% до 692 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. Там сказано, что безлимитные тарифы за это же время подорожали на 21–41% в зависимости от региона и дня недели. Для сравнения: стоимость билетов в аквапарк за год увеличилась лишь на 8–14%. В итоге безлимитное посещение термального комплекса взрослым человеком в будни обойдется в среднем в 2770 руб., тогда как в аквапарках он заплатит за эту же опцию лишь 2220 руб., говорят в NF Group.