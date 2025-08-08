В России резко выросли ставки на морские перевозки угля

В России резко выросли ставки на морские перевозки угляЭто связано с глобальным увеличением спроса на сухогрузы и усилением правил безопасности в портах РФ
Ставки фрахта судов для перевозки угля на экспорт из западных и южных портов России выросли в июне – июле 2025 г. в среднем на 20% в месячном выражении и достигли максимумов с начала года. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости». Например, стоимость доставки из черноморского порта Тамань в турецкий Искендерун выросла на четверть по сравнению с концом мая до $15/т, а из балтийского порта Усть-Луга на том же маршруте ставки выросли на 26% до $22/т.
Стоимость перевозки угля в Индию из Усть-Луги также увеличилась на четверть в июне – июле до $40/т. Ставки фрахта из Тамани на этом направлении составили $32/т (+10% за два месяца). Также подорожал фрахт и на дальневосточном направлении: из порта Восточный в Китай – на 31% до $10,5/т, в Южную Корею – на 21% до $8,5/т. Высокие ставки могут сохраниться как минимум до конца августа, отмечает Argus со ссылкой на участников рынка.