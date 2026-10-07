«Росатом» выкупил у Шишкарева 51% группы «Дело»

«Росатом» в феврале 2026 г. инициировал процедуру так называемой «русской рулетки», предложив цену за 100% бизнеса. Это механизм урегулирования корпоративных конфликтов, при котором один акционер называет цену, а второй в течение 60 дней выбирает один из двух вариантов – продать свою долю или выкупить долю партнера по этой цене. В российской практике эта процедура ранее почти не применялась, оставаясь инструментом давления.