«Росатом» выкупил у Шишкарева 51% группы «Дело»На логистическом рынке появился полумонопольный игрок по перевозке контейнеров
Госкорпорация «Росатом» выкупила у бизнесмена Сергея Шишкарева его долю в размере 51% в группе компаний «Дело». Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и подтвердил Шишкарев. Их заявления приводятся в сообщениях компаний 7 октября.
Сумма сделки, по словам источника «Ведомостей», близкого к ее сторонам, составила около 77 млрд руб. Таким образом, «Росатом» консолидировал все 100% логистической компании. Для выкупа были использованы заемные средства, которые предполагается заместить партнерскими деньгами, сказал «Ведомостям» представитель «Росатома».
«С этого момента мы начинаем окончательную консолидацию всех логистических активов «Росатома», результатом которой станет создание крупнейшей национальной компании в сфере логистики», – говорит Лихачев. Это позволит исключить дублирование инвестиций и сэкономить до 100 млрд руб. за десять лет, считает он.
На логистические активы «Росатома», среди которых также группа Fesco, сейчас приходится 50% рынка перевалки контейнеров в России и 44% железнодорожных контейнерных перевозок, оценил топ-менеджер.
Шишкарев отметил, что «непреодолимые разногласия о будущем группы» привели к расхождению сторон. «Несмотря на то что сейчас «Дело» проходит сложный период, компания остается безусловным лидером в своей сфере, обладает уникальным набором активов и командой профессионалов. Рассчитываю, что под управлением «Росатома» это наследие будет сохранено и преумножено», – добавил он.
Сам Шишкарев после сложения полномочий в качестве председателя совета директоров группы собирается заняться проектами в сфере обеспечения транспортного суверенитета, поддержкой гандбола, адаптивного спорта и демографии. Значительная часть суммы, полученной от сделки, будет направлена на нужды национальной безопасности, сказал он.
Партнерство между группой «Дело» и «Росатомом» началось в декабре 2019 г. Тогда структура госкорпорации «Атомэнергопром» выкупила 30% в уставном капитале «Управляющая компания «Дело» за 29,9 млрд руб. Исходя из этого компания была оценена примерно в 100 млрд руб. Стороны декларировали намерение объединить усилия для развития международных мультимодальных перевозок, в том числе с использованием Северного морского пути. В 2022 г. «Росатом» реализовал опцион и увеличил свою долю до 49%.
Разногласия между совладельцами возникли в первой половине 2024 г. В поисках решения стороны заключили соглашение с «Трансмашхолдингом» (ТМХ). В рамках этой договоренности структура ТМХ («Р-альянс») выкупила у Шишкарева 1% УК «Дело», сократив его долю до 50% и получив право назначать генерального директора. Эту должность занял представитель ТМХ Алексей Лебедев, чей трудовой договор был ограничен сроком переговоров. Предполагалось, что ТМХ впоследствии выкупит весь пакет «Росатома» (49%), но сделка сорвалась.
В декабре 2025 г. Шишкарев официально подтвердил отмену сделки и сообщил о подаче ходатайства в ФАС на обратный выкуп 1% у ТМХ. «Росатом» тогда же заявил, что госкорпорация не планировала продавать свою долю и имеет серьезные планы по развитию в сфере логистики, назвав создание национального логистического лидера стратегическим приоритетом.
Параллельно с переговорами об изменении структуры акционеров обострялись и разногласия по управлению. В середине января 2026 г. «Росатом» заблокировал смену гендиректора УК «Дело». Шишкарев предлагал своих кандидатов, но госкорпорация оставила в должности Алексея Лебедева, чьи полномочия истекли еще 30 июня 2025 г. Сам Шишкарев назвал сложившуюся ситуацию «нарушающей договоренности» и бесперспективной для компании.
«Росатом» в феврале 2026 г. инициировал процедуру так называемой «русской рулетки», предложив цену за 100% бизнеса. Это механизм урегулирования корпоративных конфликтов, при котором один акционер называет цену, а второй в течение 60 дней выбирает один из двух вариантов – продать свою долю или выкупить долю партнера по этой цене. В российской практике эта процедура ранее почти не применялась, оставаясь инструментом давления.
В конце того же месяца Шишкарев закрыл сделку по обратному выкупу 1% у структур ТМХ, восстановив контроль над 51% компании. Ходатайство в ФАС на приобретение оставшихся 49% у «Росатома» было подано бизнесменом 5 февраля 2026 г. В начале марта Шишкарев уведомил о своем намерении «Росатом». Позднее бизнесмен признал, что макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволяют сформировать конфигурацию сделки, которая устроила бы все заинтересованные стороны и гарантировала устойчивое будущее группы.
Шишкарев основал группу «Дело» в 1993 г. Компании группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении. В ее составе семь морских и 46 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов составляет, по собственной оценке компании, 3,5 млн TEU (двадцатифутовый эквивалент) и 10,5 млн т зерна в год, наземных терминалов – 3,6 млн TEU в год. Группа управляет парком из 40 000 фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 220 000 TEU, а также собственным флотом.
Консолидацию группы «Дело» в структуре «Росатома» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров называет позитивной историей для рынка. В стране появился масштабный логистический чемпион и для «Росатома» параметры сделки были привлекательными, полагает эксперт.