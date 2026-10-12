Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI884,65+2,71%RGBI111,03+0,43%CNY Бирж.12,535-1,15%IMOEX2 384,32+2,71%RGBITR764,72+0,52%
Главная / Бизнес /

В России растет число производителей готовой еды

Тем не менее новым игрокам становится сложнее работать на этом рынке на фоне увеличения издержек
Линда Журавлева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На 1 октября в России насчитывалось 2710 производителей готовой еды, подсчитал сервис «Контур. Фокус». По его данным, это на 10% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Данная категория показала самый высокий рост в сегменте пищевой промышленности, уточняет представитель этой компании. Для сравнения, число производителей какао, шоколада и сахаристых изделий увеличилось на 7,9% до 2737, сухарей, печенья и тортов длительного хранения – на 7,1% до 3637, хлеба и мучных кондитерских изделий – на 5,9% до 22 381, кормов для домашних животных – на 4,6% до 1014. При этом в отдельных отраслях количество игроков почти не изменилось или, наоборот, снизилось. Например, производителей кормов для сельхозживотных за год стало лишь на 0,3% больше (до 1722 компаний), а организаций, занимающихся мукомольной и крупяной продукцией, на 4% меньше (до 2192).

Спрос на готовую еду продолжает увеличиваться даже при сокращении потребительских расходов, утверждает независимый консультант поставщиков торговых сетей и основатель Telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин. По оценке NTech, в первом полугодии 2026 г. объем данного рынка достиг 823 000 т, или 426 млрд руб., что на 15 и 23% превышает результаты января – июня прошлого года. Поэтому торговые сети наращивают закупки такой продукции, ищут партнерские площадки или развивают собственное производство, резюмирует эксперт.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь