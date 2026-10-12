В России растет число производителей готовой еды

На 1 октября в России насчитывалось 2710 производителей готовой еды, подсчитал сервис «Контур. Фокус». По его данным, это на 10% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Данная категория показала самый высокий рост в сегменте пищевой промышленности, уточняет представитель этой компании. Для сравнения, число производителей какао, шоколада и сахаристых изделий увеличилось на 7,9% до 2737, сухарей, печенья и тортов длительного хранения – на 7,1% до 3637, хлеба и мучных кондитерских изделий – на 5,9% до 22 381, кормов для домашних животных – на 4,6% до 1014. При этом в отдельных отраслях количество игроков почти не изменилось или, наоборот, снизилось. Например, производителей кормов для сельхозживотных за год стало лишь на 0,3% больше (до 1722 компаний), а организаций, занимающихся мукомольной и крупяной продукцией, на 4% меньше (до 2192).