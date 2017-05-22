«Все, что исходит в эти дни из Вашингтона, надо принимать скептически»

United Technologies, закрывшая завод в США ради дешевого производства в Мексике, стала мишенью Трампа во время президентской кампании. Гендиректор Грегори Хэйес пошел на компромисс, но не собирается во всем следовать наставлениям из Белого дома

«Как-то неуютно становится, когда тебе звонит избранный президент. Уж очень большой человек», – говорит Грег Хэйес. Гендиректор вспоминает, как Дональд Трамп сделал United Technologies Corp. (UTC) политическим антагонистом – своеобразным Джебом Бушем, но из деловых кругов.

UTC – компания из голубых фишек, транснациональный производственный конгломерат с такими «дочками», как Pratt & Whitney и Otis Elevator, основанными еще в XIX в. Производит все – от эскалаторов до реактивных двигателей. В ноябре прошлого года Carrier, компания UTC, которая выпускает отопительное, вентиляционное оборудование и системы кондиционирования, стала символическим примером, на котором Трамп объяснил, как [международная] торговля и глобализация подрывают благосостояние американских рабочих.

«Моя жена называет меня пациентом Зеро (выживший пациент, с которого началась болезнь. – «Ведомости»), – усмехается Хэйес. – Потому что меня первым засосало в воронку и я выжил. Тот факт, что мы справились, поистине можно считать мерилом успеха». Хэйес пришел в редакцию The Wall Street Journal, чтобы обсудить, каково быть руководителем, оказавшимся в гуще политических страстей, и поговорить об обязательствах лидеров бизнеса во времена экономического популизма.

Хэйес играл в футбол в Корнеллском университете, перевелся в Университет Пердью, а затем начал карьеру в корпорации Sundstrand, которую в 1999 г. купила группа United Technologies. Нынешний пост он занял в конце 2014 г. Первый год, когда акции подешевели на 18%, был тяжелым. В 2015 г. UTC разработала план реструктуризации, который за три года должен сократить издержки на $1,5 млрд.

План включал закрытие двух дорогостоящих производств в Индиане. Один из них, в пригороде Индианаполиса, выпускал газовые обогреватели. Другой, в маленьком городке Хантингтон, – электронные печатные платы. С переводом производства обогревателей в мексиканский город Монтеррей 2100 человек лишатся мест.

В дешевую Мексику уже переместилось большинство и конкурентов, и поставщиков UTC по производству обогревателей. Завод в Индианаполисе – это устаревший конвейер с ручной сборкой, работа не требует квалификации и низко оплачивается.

Хэйес и совет директоров пришли к выводу, что закрытие заводов «было правильным решением для бизнеса в долгосрочной перспективе», чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Если крупный бизнес не будет рентабельным, никто не сможет гарантировать занятость. Хэйес считал, что UTC сможет дать американцам высокооплачиваемые и высококвалифицированные вакансии в аэрокосмической отрасли.