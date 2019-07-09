Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4851 от 10.07.2019 под заголовком: Анатолий Седых: Сегодня абсолютно всем в России нужны колеса

Владелец Объединенной металлургической компании: «Сегодня абсолютно всем в России нужны колеса»

Анатолий Седых – о падении и росте рынка железнодорожных колес и труб, промышленном туризме и роли искусства в жизни металлургов

За 27 лет существования Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых не раз менял полномочия в компании. Сначала занимался и операционной деятельностью, был гендиректором, но в 2002 г. в компании было принято решение, что акционеры выходят из управления бизнесом и будут работать в совете директоров. Седых объяснил тогда в интервью «Ведомостям»: «Когда акционер является еще и директором предприятия, у него нет сдерживающих факторов. Он может принять решение, неэффективное для бизнеса, но соответствующее его пониманию своей роли в жизни страны, в развитии металлургии». Однако и впоследствии зон ответственности у владельца ОМК было то больше, то меньше, и их характер тоже разнился. Так, во время реорганизации структуры управления в 2016 г. Седых, председателю правления, были полностью переданы полномочия единоличного исполнительного органа, которые раньше он делил с президентом компании (должность упразднили). Еще через год Седых возглавил совет директоров и полностью сосредоточился на стратегических вопросах. И не случайно львиная доля сегодняшнего разговора с «Ведомостями» посвящена его видению рынка и прогнозам.

Сколько нужно колес

– В последнее время возник острый дефицит железнодорожных колес, цены подскочили. Почему так вышло? Не было данных о потребностях рынка?

– Рынок колес цикличен. В этот раз его рост превзошел все ожидания из-за совпадения двух факторов. С одной стороны – увеличение грузооборота, с другой – за последние 3–4 года в соответствии с решением правительства было списано 335 000 вагонов, выработавших ресурс. И если умножить 335 000 на 8 колес, то получившиеся 2,7 млн штук – это треть от парка колес, который используется на сети.

Чем отличаются бывшие в употреблении колеса от новых? У них совершенно другой ресурс службы: у нового – 7–8 лет, б/у – в среднем не более четырех. Когда стал расти грузооборот, такие колеса начали массово выходить из строя. К тому же после списания произошел резкий всплеск заказов на новые вагоны. Вместе эти два фактора привели к ажиотажному спросу на колеса. Мы ожидали роста, но, что он будет таким, никто не думал. Это абсолютно уникальная ситуация.

– И ОМК, и Evraz объявили об увеличении мощностей по производству стальных колес. Но они будут введены в 2022 г. Сохранится ли высокий спрос? Не получится, как с трубами большого диаметра: компании построят мощности, а потом они окажутся ненужными и будут простаивать?

– Сегодня ситуация аномальная, конечно. И в таких обстоятельствах можно принимать самые разные решения, в том числе не до конца просчитанные. На мой взгляд, мощностей сегодня уже в России и на «пространстве 1520» (железнодорожная сеть с шириной колеи 1520 мм, соединяющая страны СНГ и «Евразэс» со странами Евросоюза и АТР. – «Ведомости») достаточно, чтобы удовлетворить существующий спрос на колеса.

Арифметика простая. На наших мощностях мы планируем выпустить в этом году 950 000 колес, в следующем году увеличим выпуск еще на 50 000. Evraz планирует увеличение мощностей до 550 000 штук. Это уже 1,5–1,6 млн колес в год. Кроме того, на российском рынке присутствует украинская «Интерпайп» – это еще дополнительные 170 000–200 000 колес. Мы ожидаем выхода на рынок уже в конце этого года нового игрока – казахского «Проммашкомплекта», т. е. еще 250 000 колес. Итого получается 2 млн штук, что значительно больше средней потребности как в России, так и на всем «пространстве 1520». И мы не учитываем импорт китайских колес. Нужно еще посмотреть, насколько их качество будет соответствовать условиям российских железных дорог.

– Оценки потребности российского рынка очень разнятся. По-вашему, какая она?

– Повторюсь, спрос на колеса цикличен. Если взять средний спрос – это 1,3–1,7 млн штук в год. Проблема в том, что бывают низкие фазы цикла, когда мощности загружены на 30–40%. Так было, когда списывали бывшие в употреблении вагоны. Причем значительную часть этого небольшого объема производства мы отправляли на экспорт. Существующих мощностей хватает на удовлетворение спроса даже на пике рынка.

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