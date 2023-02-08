Газета
Бизнес / Профайлы Эксклюзивно по подписке

Заработать, обрушив фондовый рынок Индии

Как фирма из Нью-Йорка зарабатывает, разрушая чужие состояния
Антон Осипов Илья Лакстыгал
Максим Стулов / Ведомости

В начале своих отчетов-разоблачений Hindenburg Research предупреждает: мы работаем не ради справедливости, а ради корысти. Компания занимается короткими продажами. Но ее основатель Натан Андерсон не делает прогнозов ситуации на рынке, а сам вызывает обвал нужных акций. Он и его сотрудники копают под бизнесы, которые кажутся им подозрительными, и в подходящий момент выпускают убедительный отчет о махинациях, которые удалось найти. По правилам SEC в начале каждого такого отчета публикуется объяснение, что Hindenburg сделала ставку на падение курса акций компании, о которой речь ниже. В случае успеха Hindenburg зарабатывает миллионы, а то и десятки миллионов долларов. Если ошиблась – может потерять деньги и уж точно столкнется с исками на колоссальные суммы. Но пока чаще удается зарабатывать.

До января 2023 г. самой известной историей из портфолио Hindenburg было разоблачение стартапа по производству электрогрузовиков Nikola. Его прочили в убийцы бизнеса Илона Маска, а оказалось, что предприимчивый основатель компании запитывал свои грузовики от городской электросети на выставках и сталкивал их с холма, когда надо было снять ролик с едущей машиной. В итоге основателя Nikola судили за мошенничество.

Вы видите 5% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных