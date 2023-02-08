Заработать, обрушив фондовый рынок Индии

В начале своих отчетов-разоблачений Hindenburg Research предупреждает: мы работаем не ради справедливости, а ради корысти. Компания занимается короткими продажами. Но ее основатель Натан Андерсон не делает прогнозов ситуации на рынке, а сам вызывает обвал нужных акций. Он и его сотрудники копают под бизнесы, которые кажутся им подозрительными, и в подходящий момент выпускают убедительный отчет о махинациях, которые удалось найти. По правилам SEC в начале каждого такого отчета публикуется объяснение, что Hindenburg сделала ставку на падение курса акций компании, о которой речь ниже. В случае успеха Hindenburg зарабатывает миллионы, а то и десятки миллионов долларов. Если ошиблась – может потерять деньги и уж точно столкнется с исками на колоссальные суммы. Но пока чаще удается зарабатывать.