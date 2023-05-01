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«Хотим стать IPO-пригодными»

Гендиректор Natura Siberica о покупке компании АФК «Система» и перспективах бизнеса
Маргарита Соболь
Генеральный директор Natura Siberica Феликс Либ / Максим Стулов / Ведомости

В январе прошлого года, после того как Natura Siberica возглавил исполнительный директор АФК «Система» Феликс Либ, начались разговоры о том, что финансовая корпорация приобретет крупнейшую российскую косметическую компанию. Теперь после урегулирования всех наследственных и корпоративных споров Natura Siberica добилась в 2022 г. рекордной выручки в 10 млрд руб., и «Система» наконец намерена объявить о приобретении 100% акций. В интервью «Ведомостям» Феликс Либ рассказал, как принял решение о переходе в Natura Siberica, как происходила «реанимация» бизнеса, а также о стратегии развития компании, целях выйти на IPO и ближайших планах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных