«Хотим стать IPO-пригодными»

В январе прошлого года, после того как Natura Siberica возглавил исполнительный директор АФК «Система» Феликс Либ, начались разговоры о том, что финансовая корпорация приобретет крупнейшую российскую косметическую компанию. Теперь после урегулирования всех наследственных и корпоративных споров Natura Siberica добилась в 2022 г. рекордной выручки в 10 млрд руб., и «Система» наконец намерена объявить о приобретении 100% акций. В интервью «Ведомостям» Феликс Либ рассказал, как принял решение о переходе в Natura Siberica, как происходила «реанимация» бизнеса, а также о стратегии развития компании, целях выйти на IPO и ближайших планах.