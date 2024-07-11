Именно за счет открытия по всей стране собственных и франчайзинговых точек для быстрой сдачи анализов (на отраслевом языке – медицинских офисов) рос бизнес «Инвитро». В 2020–2021 гг. лабораторные сети поймали свою волну – и даже несколько коронавирусных волн. За счет ковидных тестов они вдвое увеличили выручку и открыли новые медофисы. А затем так же стремительно сократили свои показатели. Тем не менее пандемия усилила позиции многих игроков, обострив конкуренцию на рынке лабораторной диагностики. Что, в свою очередь, подстегнуло компании искать свои «голубые океаны». «Конверсия лабораторного трафика в клиники – это еще одна большая идея, которую можно реализовывать на российском рынке», – говорит новый генеральный директор ГК «Инвитро» Юрий Леонов. В интервью «Ведомостям» он и новый совладелец холдинга Роман Мирончик рассказали, как развивается «Инвитро» после ухода в 2023 г. сооснователя компании Александра Островского.