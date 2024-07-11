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Юрий Леонов и Роман Мирончик: «На следующем этапе речь пойдет о персонализированной медицине»

Совладелец и гендиректор «Инвитро» о следующем этапе конкуренции, судьбе франчайзинга и будущих M&A-сделках
Анна Киселева
Генеральный директор ГК «Инвитро» Юрий Леонов и новый совладелец холдинга Роман Мирончик/ Максим Стулов / Ведомости

Офис группы компаний «Инвитро» похож на трансатлантический лайнер, пришвартовавшийся в центре столицы недалеко от Москвы-реки. В полностью застекленной носовой части офиса-судна – там, где обычно находится капитан, – разместились сотрудники медицинского департамента. Они развивают врачебные услуги внутри «Инвитро». Хотя это направление и появилось в компании еще в 2018 г., оно практически всегда оставалось второстепенным по сравнению с лабораторной диагностикой.

Именно за счет открытия по всей стране собственных и франчайзинговых точек для быстрой сдачи анализов (на отраслевом языке – медицинских офисов) рос бизнес «Инвитро». В 2020–2021 гг. лабораторные сети поймали свою волну – и даже несколько коронавирусных волн. За счет ковидных тестов они вдвое увеличили выручку и открыли новые медофисы. А затем так же стремительно сократили свои показатели. Тем не менее пандемия усилила позиции многих игроков, обострив конкуренцию на рынке лабораторной диагностики. Что, в свою очередь, подстегнуло компании искать свои «голубые океаны». «Конверсия лабораторного трафика в клиники – это еще одна большая идея, которую можно реализовывать на российском рынке», – говорит новый генеральный директор ГК «Инвитро» Юрий Леонов. В интервью «Ведомостям» он и новый совладелец холдинга Роман Мирончик рассказали, как развивается «Инвитро» после ухода в 2023 г. сооснователя компании Александра Островского.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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