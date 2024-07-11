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Петр Белый: «Мы не можем ждать пару лет, чтобы выводить на рынок новейшие препараты»

Председатель совета директоров компании «Промомед» об инновационных методах лечения и IPO
Михаил Кузнецов
Основатель и председатель совета директоров биофармацевтической компании «Промомед» Петр Белый/ Максим Стулов / Ведомости

Биофармацевтическая компания «Промомед» c 5 по 11 июля проводит IPO на Московской бирже. Акционеры хотят привлечь около 6 млрд руб. при оценке компании в диапазоне 75–80 млрд руб. Основатель и председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый рассказал «Ведомостям», как компания с помощью привлеченных средств будет увеличивать инновационность своего портфеля лекарств.

– Фармацевтические компании давно ушли с российского рынка акций. «Протек» провел делистинг в 2020 г., «Фармстандарт» – в 2017 г. Что с тех пор изменилось и почему индустрия вновь возвращается на биржу?

– Вы сравниваете две разные индустрии. В то время перед фармкомпаниями стояла задача создания сильной дженериковой индустрии в стране. Отечественные производители должны были делать большинство лекарств сами, управлять их себестоимостью и доступностью. Страна с этим блистательно справилась. Но теперь фокус индустрии сместился на появление и развитие биофармацевтических компаний, которые могут обеспечивать инновационные решения. Такой компанией и является «Промомед» – согласно нашей стратегии, доля инновационных препаратов в нашей выручке должна увеличиться с 56% в 2023  г. до более чем 70% к 2028 г.

– Что вы подразумеваете под инновационными решениями?

– Это значит, что мы должны завтра лечить то, что сегодня считается фатальным. Например, пришел ковид и принес огромное количество катастроф, связанных со здоровьем. В нашу реальность пришли смертельные случаи от новой инфекции, угнетение когнитивных функций, в том числе у молодых людей, обострение и более широкое распространение аутоиммунных заболеваний, астения (состояние общей слабости организма. – «Ведомости»), с которой люди не могли справиться неделями. Но появились лекарства, и проблемные состояния уступили место нормальной жизни. Как мы теперь относимся к ковиду? Неприятно, конечно, но уже не страшно, мы, образно говоря, даже по делам не перестаем ходить. Пандемия была неожиданным вызовом, но привела к появлению важнейших инновационных решений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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