«Мы не можем ждать пару лет, чтобы выводить на рынок новейшие препараты»Председатель совета директоров компании «Промомед» об инновационных методах лечения и IPO
Биофармацевтическая компания «Промомед» c 5 по 11 июля проводит IPO на Московской бирже. Акционеры хотят привлечь около 6 млрд руб. при оценке компании в диапазоне 75–80 млрд руб. Основатель и председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый рассказал «Ведомостям», как компания с помощью привлеченных средств будет увеличивать инновационность своего портфеля лекарств.
– Вы сравниваете две разные индустрии. В то время перед фармкомпаниями стояла задача создания сильной дженериковой индустрии в стране. Отечественные производители должны были делать большинство лекарств сами, управлять их себестоимостью и доступностью. Страна с этим блистательно справилась. Но теперь фокус индустрии сместился на появление и развитие биофармацевтических компаний, которые могут обеспечивать инновационные решения. Такой компанией и является «Промомед» – согласно нашей стратегии, доля инновационных препаратов в нашей выручке должна увеличиться с 56% в 2023 г. до более чем 70% к 2028 г.
– Это значит, что мы должны завтра лечить то, что сегодня считается фатальным. Например, пришел ковид и принес огромное количество катастроф, связанных со здоровьем. В нашу реальность пришли смертельные случаи от новой инфекции, угнетение когнитивных функций, в том числе у молодых людей, обострение и более широкое распространение аутоиммунных заболеваний, астения (состояние общей слабости организма. – «Ведомости»), с которой люди не могли справиться неделями. Но появились лекарства, и проблемные состояния уступили место нормальной жизни. Как мы теперь относимся к ковиду? Неприятно, конечно, но уже не страшно, мы, образно говоря, даже по делам не перестаем ходить. Пандемия была неожиданным вызовом, но привела к появлению важнейших инновационных решений.