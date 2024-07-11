– Это значит, что мы должны завтра лечить то, что сегодня считается фатальным. Например, пришел ковид и принес огромное количество катастроф, связанных со здоровьем. В нашу реальность пришли смертельные случаи от новой инфекции, угнетение когнитивных функций, в том числе у молодых людей, обострение и более широкое распространение аутоиммунных заболеваний, астения (состояние общей слабости организма. – «Ведомости»), с которой люди не могли справиться неделями. Но появились лекарства, и проблемные состояния уступили место нормальной жизни. Как мы теперь относимся к ковиду? Неприятно, конечно, но уже не страшно, мы, образно говоря, даже по делам не перестаем ходить. Пандемия была неожиданным вызовом, но привела к появлению важнейших инновационных решений.