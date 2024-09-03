С начала 2024 г. совладельцы группы компаний Dofomin Group реализуют амбициозный план: за 2,5 года в 2,5 раза увеличить размеры входящей в холдинг сети «Клиника Фомина». Объявлено о намерении в дополнение к нынешнему 21 медицинскому центру в 12 субъектах Федерации открыть еще более 50 новых клиник и присутствовать «почти в каждом российском регионе». Основатель и генеральный директор холдинга Дмитрий Фомин рассказал в интервью «Ведомостям» о размере инвестиций для достижения этой цели, монетизации искусственного интеллекта в медицине и конкуренции с государственным здравоохранением.