Сбербанк подал встречный иск к «Лукойлу» на 507,4 млн рублей

Астраханский арбитражный суд объявил перерыв до 30 марта в судебном разбирательстве по иску «Лукойл-Нижневолжскнефти» (100%-ное дочернее предприятие ПАО «Лукойл») к Сбербанку России о взыскании 507,4 млн руб. по банковской гарантии. Это связано с поступившим сегодня встречным иском от ответчика, передает ТАСС.

«Сегодня получили встречное исковое от Сбербанка к "Лукойл-Нижневолжскнефти" о взыскании убытков в ту же сумму, как по банковской гарантии, в размере 507,4 млн руб., ‒ сказал судья Денис Блажнов. ‒ Объявляю перерыв до 30 марта для решения вопроса о принятии встречного иска к производству. До этого времени будет либо определение о принятии к производству, либо возврат».

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к данному делу привлечены судостроительный завод «Красные баррикады» (Астраханская обл.) и гендиректор этой верфи Александр Ильичев (бенефициар). Последний в суд не явился.

Ранее сообщалось, что астраханский судозавод «Красные баррикады» под гарантии Сбербанка получил финансирование от истца и не исполнил свои обязательства. В настоящее время рассматривается несколько подобных исков компании «Лукойл-Нижневолжскнефть» к Сбербанку России на общую сумму свыше 1 млрд руб. 15 марта этого года астраханский арбитражный суд уже удовлетворил один такой иск и постановил взыскать со Сбербанка 539,9 млн руб. по банковской гарантии. Кроме того, 16 января был также удовлетворен иск «Лукойл-Нижневолжскнефти» к судозаводу «Красные баррикады» о взыскании 612,857 млн руб. по договору займа.