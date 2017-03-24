Бразилия предоставила России информацию в связи со скандалом вокруг качества мяса

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что атташе по сельскому хозяйству посольства Бразилии в Москве Антонио Алберто Раша Оливьера передал ведомству официальную информацию в связи со скандалом вокруг качества бразильского мяса.

«Из 21 предприятия только два имеют право на поставки своей продукции в Россию, причем с одного из них — по производству птицы — ввоз на российский рынок запрещен. Что же касается второго предприятия — по производству говядины — то по нему Россельхознадзор будет отдельно принимать решение после изучения полученной информации», — сказала Мелано.

Она напомнила, что в связи со скандалом вокруг качества бразильского мяса Россельхознадзор усилил контроль за поставками продукции животноводства из этой страны. «Проверяется вся ввозимая мясная продукция, в полном объеме», — сказала Мелано.

Ранее сообщалось, что обвинения в получении санитарных сертификатов за взятки привели к приостановке экспорта бразильского мяса во многие страны.