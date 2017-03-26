В Башкирии столкнулись два товарных поезда: пролилась солярка

В Башкирии столкнулись два грузовых поезда. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, три человека погибли, один пострадал. Столкновение произошло на территории Учалинского горно-обогатительного комбината.

В МЧС Башкирии подтвердили, что столкновение произошло в 15.05 мск в городе Учалы. «Угрозы населенному пункту нет. В ликвидации последствий столкновения грузовых составов участвуют 27 человек и 11 единиц техники», - сказали в пресс-службе управления. На участке, где произошла авария, поезда идут без задержек.

Один пострадавший доставлен в больницу в городе. Какие травмы он получил, уточняется, сообщила пресс-секретарь минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова. Источник ТАСС в медицинских кругах уточнил, что пострадавший сломал ногу.

По предварительным данным республиканского СКР, поезда следовали навстречу друг другу по одноколейной ветке на территории комбината на окраине города. Один из составов был пустой, другой был нагружен рудой и горюче-смазочными материалами. «Местные жители не пострадали», - сказала ТАСС старший помощник руководителя управления Светлана Абрамова. По факту идет доследственная проверка. На место выехали следователи. Причины столкновения будут установлены сотрудниками следственных органов в понедельник, 27 марта. «Следователи еще не произвели осмотр. Предварительные версии можно ждать, скорее всего, только завтра», - уточнила Абрамова.

На месте столкновения разлилась солярка. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь минэкологии региона Нина Никандрова, на месте разлива дизельного топлива установлены заградительные сооружения. «Однако угрозы попадания в водные объекты нет, потому что их нет поблизости. Кроме того, сделана обваловка загрязненной территории, в последующем загрязненный грунт будет вывозиться Учалинским горно-обогатительным комбинатом», - сказала она.