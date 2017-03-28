Amazon покупает крупнейший ближневосточный интернет-магазин Souq.com

Американский онлайн-ритейлер Amazon сообщил о покупке самой большой платформы электронной коммерции на Ближнем Востоке Souq.com.

«Souq.com является пионером электронной коммерции на Ближнем Востоке, создавшим отличные возможности шопинга для своих клиентов», - заявил старший вице-президент Amazon Расс Грандинетти, отвечающий за работу с потребителями в международных масштабах, его слова приводятся в пресс-релизе компании.

По данным издания Engadget, сделка оценивается в $650 млн. Souq.com базируется в ОАЭ, магазин также широко известен в Саудовской Аравии, Бахрейне, Омане, Кувейте и Египте.