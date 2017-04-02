Россия с 3 апреля ограничит рейсы таджикской авиакомпании Somon Air в Москву

В Министерстве транспорта России сообщили, что с 3 апреля рейсы таджикской авиакомпании Somon Air из Душанбе и Худжанда в Москву будут ограничены. Таким образом Россия отреагировала на то, что авиавласти Таджикистана не удовлетворили в полном объеме заявку российской авиакомпании «Ямал» на рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд.

«Вопреки договоренностям, зафиксированным протоколом переговоров, авиационные власти Таджикистана не подтвердили заявку авиакомпании "Ямал". При этом авиационные власти России подтвердили заявки таджикских перевозчиков в полном объеме до 2 апреля 2017 г. в расчете, что за это время таджикская сторона подтвердит назначение авиакомпании «Ямал», — говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» получила разрешение летать из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд. Таджикская сторона на заседании российско-таджикской межправительственной комиссии подтвердила, что авиакомпания с летнего сезона стала вторым назначенным перевозчиком на линии «Жуковский» — Душанбе (первый — «Уральские авиалинии»).