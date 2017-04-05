«Газпром» подписал контракт на закупку газа в Узбекистане

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в среду в Кремле подписал контракт на закупку газа в Узбекистане.

Ранее Миллер сообщал, что речь идет о среднесрочном - пятилетнем - контракте.

Также «Газпром» подписал с узбекскими партнерами меморандум о подготовке кадров и соглашение о совместной геологоразведке и организации инжинирингово-инновационных работ.

Кроме того, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, глава ЭКСАР Петр Фрадков и вице-премьер Узбекистана Гуламжон Ибрагимов подписали рамочное соглашение о совместной реализации инвестпроектов в нефтегазохимической, горнодобывающей и металлургической отраслях Узбекистана с участием компаний России.