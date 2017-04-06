Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 6 апреля 2017 года

Политика

Кризисы в Сирии и Северной Корее становятся проверкой для внешней политики президента США Дональда Трампа и могут вынудить его отказаться от некоторых предвыборных обещаний читать на WSJ.com

Дональд Трамп заявил, что газовая атака в Сирии изменила его отношение к Башару Асаду. Но он пока не сказал, какой будет реакция США читать на FT.com

Результаты вскрытия тел жертв газовой атаки в Сирии четко свидетельствуют о применении химического оружия, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг читать на WSJ.com

Стивен Бэннон, один из главных советников Трампа, больше не входит в Совет национальной безопасности. Но неясно, является ли это признаком снижения влияния Бэннона читать на WSJ.com читать на FT.com

«Национальный фронт» Марин Ле Пен перед выборами во Франции пытается использовать мэра средиземноморского городка Фрежюс Давида Рашлина как пример того, что партия готова руководить страной читать на WSJ.com

Экономика

Ожидается, что торговые вопросы вызовут больше всего разногласий на встрече Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином читать на WSJ.com

Большинство управляющих ФРС склоняются к тому, чтобы начать в этом году сокращать баланс, на котором находятся активы на $4,5 трлн, свидетельствует протокол мартовского заседания центробанка читать на WSJ.com читать на FT.com

ФРС в последние месяцы покупает меньше ипотечных облигаций и это уже само по себе является ужесточением денежной политики, говорят некоторые трейдеры и аналитики. Кроме того, это может стать шагом на пути к сокращению баланса ФРС читать на WSJ.com

Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что Центробанку пока еще рано повышать процентные ставки и сокращать денежное стимулирование. Но к этому призывает Германия читать на WSJ.com читать на FT.com

Центробанк Чехии отменил действовавший более трех лет потолок на курс кроны. Он использовал эту меры для борьбы с дефляцией читать на FT.com

Парагвайский город Сьюдад-дель-Эсте долгое время считался столицей контрабанды в Южной Америке и почти не имел промышленности. Но теперь все больше бразильских компаний открывают там свои заводы, быстро превращая Парагвай в «латиноамериканский Китай» читать на FT.com

Руководители американских подразделений иностранных компаний — от Airbus до Mahindra — на этой неделе прибыли в Вашингтон, чтобы убедить администрацию Трампа в своей приверженности созданию рабочих мест в США читать на FT.com

Индустрия

Почти все крупные акционеры Akzo Nobel хотят, чтобы компания согласилась на переговоры с PPG Industries, делавшей предложение о ее поглощении за 22,4 млрд евро. Об этом FT рассказал гендиректор PPG Майкл Макгэрри читать на FT.com

Автомобили

Ford начнет выпускать электромобили в Китае, где сможет воспользоваться государственными субсидиями читать на WSJ.com

Альянс Renault-Nissan надеется, что инвестиции в Mitsubishi и возрождение этого автопроизводителя помогут ему лучше конкурировать с другими автомобильными гигантами читать на FT.com

Энергоресурсы

Администрация Трампа хочет, чтобы обанкротившуюся американскую компанию Westinghouse, занимающуюся атомной энергетикой и выставленную на продажу японской Toshiba, приобрели инвесторы не из Китая читать на FT.com

Вместе с добычей сланцевой нефти растет и добыча сланцевого газа в США. Поэтому в Техасе газ намного дешевле, чем в остальных регионах страны. Избыток сланцевого газа может повлиять на американский и даже мировой рынок, так как США уже начали экспортировать СПГ читать на FT.com

Сенат США хочет ужесточить регулирование популярной программы выдачи кредитов на установку солнечных панелей на жилых домах и других энергосберегающих технологий. Кредиторы выдали такие займы уже на $3,7 млрд читать на WSJ.com

Финансы

Инвесткомпания WorldQuant Игоря Тульчинского находится в авангарде возрождения количественных методов инвестирования. Уникальность WorldQuant в том, что она создала сеть офисов и наняла сотни ученых по всему миру, и у компании теперь миллионы алгоритмов для прогнозирования изменения стоимости активов читать на WSJ.com

Хедж-фонд Quantopian начал выделять полученные от Стивена Коэна инвестиции на трейдинговые алгоритмы, разработанные фрилансерами. Он надеется, что это позволит ему совершить революцию в отрасли читать на FT.com

Трейдинговую операцию на $100 млн с помощью мобильного приложения JPMorgan Chase, которую на этой неделе упомянул гендиректор банка Джеймс Даймон, совершил один из европейских клиентов банка. Он обменял евро на доллары. Тем не менее это далеко не самая крупная из подобных транзакций для банка, и они становятся все популярнее читать на WSJ.com

Технологии

Гендиректор Amazon Джефф Безос предрекает «золотой век» для предпринимателей в космической отрасли. По словам Безоса, он хочет организовать туристические полеты в космос уже в 2018 г. и лично инвестирует до $1 млрд в год в свою компанию Blue Origin читать на WSJ.com

Гендиректор United Launch Alliance (совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin) Тори Бруно не считает большим достижением повторный запуск ракеты конкурентом SpaceX. По его мнению, это сократит стоимость запусков только примерно на 10% читать на FT.com

Австралийские регуляторы подали в суд на Apple за «ошибку 53». Из-за нее iPhone и iPad переставали работать после того, как пользователи ремонтировали их у третьих лиц, а Apple затем отказывалась решить эту проблему читать на WSJ.com

Бизнес-школы теперь учат студентов программ MBA бороться с хакерами. Способность предотвращать кибератаки может стать востребованным навыком в эпоху больших данных (big data) читать на FT.com

Точка зрения

Отзывы – неотъемлемая часть онлайн-культуры. Но когда из-за свойств человеческой натуры многие продукты имеют рейтинг около 4,3 из пяти, эти рейтинги теряют смысл, пишет колумнист WSJ Джеффри А. Фаулер читать на WSJ.com

Медиабизнес

Spotify думает над прямым размещением своих акций на бирже. Но это не будет типичным IPO, так как она не планирует привлекать дополнительное финансирование или использовать андеррайтеров читать на WSJ.com

PepsiCo прекратила показ новой рекламы уже на следующий день после ее появления в интернете. Это связано с тем, что реклама, в которой конфронтация протестующих и полиции завершилась благодаря модели Кендалл Дженнер, давшей полицейскому баночку Pepsi, вызвала много критики в социальных сетях читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

General Electric рассматривает продажу бизнеса световых решений. Когда-то он олицетворял компанию, созданную изобретателем лампы накаливания Томасом Эдисоном. Подразделение может быть оценено в $500 млн читать на WSJ.com

Unilever проведет реструктуризацию бизнеса после недавней неудачной попытки приобрести Kraft Heinz за $143 млрд. Компания продаст свой маргариновый бизнес, объединит два основных подразделения и увеличит выплаты инвесторам с помощью более высоких дивидендов и программы выкупа акций читать на WSJ.com читать на FT.com

Доля Элизабет Холмс в ее стартапе Theranos когда-то оценивалась в $5 млрд. Но из-за юридических и регуляторных проблем стартап обесценился, и Холмс теперь должна ему около $25 млн читать на WSJ.com

Недвижимость

Гольф-клубы Дональда Трампа получили хорошую бесплатную рекламу в этом году благодаря тому, что новый президент США часто их посещает. Но отрасль сейчас переживает не лучшие времена, и стоимость гольф-клубов Трампа растет медленнее вкладываемых в них средств читать на WSJ.com

Менеджмент

Арианна Хаффингтон, единственная женщина в совете директоров Uber, пытается помочь компании преодолеть недавние скандалы, связанные с ее корпоративной культурой. В итоге она может либо стать героем для женщин в технологической отрасли, либо рискует испортить свою репутацию читать на WSJ.com

В США программисты зарабатывают на 28% больше, чем программистки, согласно Glassdoor. Эта разница в оплате труда мужчин и женщин одной профессии в четыре раза больше средней по стране читать на FT.com

В стартапах в Кремниевой долине только 23% сотрудников - женщины, выявило исследование FT. Это даже меньше, чем в крупных технологических компаниях. Дело в том, что в начале своего существования стартапы не задумываются о диверсификации сотрудников, говорят специалисты читать на FT.com

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