Авиакомпании России предупредили о возможной приостановке чартеров в Турцию

Российские авиакомпании предупредили о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Получено предупреждение о возможности временной приостановки выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», - сказал он.

Туроператоры считают письмо от Росавиации предупреждением, а не запретом и руководством к действию, пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Туроператоры на турецком направлении говорят, что СМИ распространяют текст рабочего документа, который официально нигде не опубликован, не является руководством к действию или директивой», - отметили в АТОР.

С декабря 2015 г. по сентябрь 2016 г. между Россией и Турцией было ограничено авиасообщение - авиакомпании не могли выполнять чартерные рейсы, регулярные рейсы выполнялись согласно расписанию. Авиасообщение было ограничено из-за сбитого турецким истребителем российского бомбардировщика Су-24 в небе над Сирией.