Китайская компания впервые локализует производство чая в России – «Коммерсантъ»

Китайская Hunan Super Industrial (HSI) вложит $150 млн в строительство в Подмосковье предприятия по выпуску чая, консервированных фруктов и соков. Это «Коммерсанту» сообщил гендиректор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев. В финансировании проекта будет также участвовать Industrial and Commercial Bank of China. Это будет первый случай локализации производства чая в России со стороны китайской компании, отмечает издание.

В России HSI работает через ООО «Экоти», оно на прошлой неделе подало заявку на размещение производства в Московской области. Получить комментарии в HSI и «Экоти» «Коммерсанту» не удалось.

По словам Андреева, участок для предприятия HSI выберет летом 2017 г. Наладить производство компания рассчитывает за пять лет. Предприятие должно выпускать 1500 т чая , 40 000 т фруктовых консервов и 10 000 т соков в год под брендами Shennun, Shaolin и Xipu. Сырье будет завозиться из провинции Хунань. Локализация производства чая позволит компании экспортировать сырье по более низким пошлинам и выпускать конечную продукцию в непосредственной близости от крупнейших потребительских рынков страны – Москвы и Московской области, объяснил Тимур Андреев.

Пока китайские компании преимущественно поставляют сырье крупнейшим российским чайным операторам, рассказал гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Он объяснил, что на фасованный чай действует пошлина примерно в 10%, тогда как на сырье она нулевая.