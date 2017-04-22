Правительство одобрило соглашение стран СНГ о мирном атоме

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил распоряжение о подписании соглашения между странами СНГ об использовании атомной энергии в мирных целях. Документ опубликован на сайте правительства.

«Соглашением устанавливаются принципы, на которых будет основываться деятельность по сближению подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях с учетом национальных законодательств стран СНГ», — говорится в справке.

При этом отмечается, что сейчас в законодательствах стран СНГ есть разногласия в сфере технического регулирования мирного использования атомной энергии, для преодоления которых требуется системный подход.