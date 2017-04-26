При взрыве на молокозаводе «Алросы» погибли два человека

В Якутии произошел взрыв в цехе молокозавода «Алросы» в селе Арылах в совхозе Новый. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, хлопок емкости автоклава случился из-за нарушения технологического процесса. Погибла работница предприятия и слесарь, еще один человек пострадал.

В экстренных службах отметили, что нарушения технологического процесса и разрушений на заводе нет.

По факту гибели людей начата доследственная проверка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР. Следствие узнало о ЧП в 18.15 среды по местному времени. Уже установлено, что хлопок произошел в автоклаве для стерилизации продукции.

«В результате произошедшего погибли двое работников - упаковщица-укладчица 1980 года рождения и слесарь-оператор 1954 года рождения. С травмами - ожогами тела и кожных покровов, травмой ноги - в медучреждение госпитализированы еще два работника предприятия», - сообщает СКР.