Крупнейший в мире самолет-амфибия прошел первые испытания в Китае

Китайский крупнофюзеляжный самолет-амфибия AG600 успешно прошел первые испытания по рулению. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайскую корпорацию авиационной промышленности (AVIC). Испытания проводились в городе Чжухай провинции Гуандун (Южный Китай). Перед тем, как самолет впервые поднимут в воздух, планируется провести еще ряд тестов.

AG600 — крупнейший в мире самолет-амфибия. Размах крыльев достигает 38,8 м, длина самолета — 37 м, максимальный взлетный вес — 53,5 т. AG600 может за 20 сек. набрать 12 т воды и транспортировать на одной заправке до 370 т воды в своем баке.

Новый самолет в основном будет использоваться для спасательных операций на воде, борьбы с лесными пожарами и экологического мониторинга. AVIC уже получила заказы на 17 самолетов AG600. Первый полет нового самолета-амфибии запланирован на конец мая, первый полет над водой — на вторую половину года.