Годовая прибыль Alstom упала в десять раз

Чистая прибыль концерна Alstom за финансовый год, завершившийся 31 марта, составила 289 млн евро, это в 10,3 раза меньше прибыли за предыдущий год, сообщает «Прайм». Выручка от продаж Alstom увеличилась на 6% до 7,306 млрд евро. Органический рост показателя составил 5%. «Уже третий год подряд с заказами на 10 млрд евро Alstom достигает лидерских позиций на всех континентах. Мы особенно гордимся тем, что мы получили первый контракт на высокоскоростные поезда в США», – прокомментировал годовые результаты гендиректор компании Анри Пупар-Лафарж, его слова приводятся в пресс-релизе.

Компания также подтвердила стратегические цели развития бизнеса до 2020 г. В частности, средний ежегодный показатель органического роста выручки от продаж должен составить около 5%.

Французская Alstom занимается производством и передачей электроэнергии, развитием железнодорожной инфраструктуры, занимает одну из ведущих позиций в области разработки инновационных и экологически безопасных технологий. Также она является акционером группы «Трансмашхолдинг» (ТМХ), предприятия которой выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

На конец марта 2017 г. в Alstom работали 32 800 человек.