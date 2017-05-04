Мордашов увеличил долю в Nordgold до 98,37%

Золотодобывающая компания Nordgold погасила 28,76 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), выкупленных у миноритариев в рамках ранее объявленной оферты. В результате погашения доля основного акционера Nordgold Алексея Мордашова выросла с 90,73 до 98,37%, говорится в сообщении компании.

Nordgold приняла решение провести делистинг GDR и прекратить их обращение на Лондонской фондовой бирже (LSE) в феврале этого года. Уход с биржи менеджмент Nordgold объяснил тем, что рыночная капитализация не отражала фактической стоимости компании.

Делистинг предусматривал выкуп GDR у миноритариев по $3,45 за ценную бумагу, оферта действовала до 16 марта. Миноритариям было предоставлено право остаться акционерами Nordgold после делистинга с возможностью в дальнейшем предъявить акции для выкупа по указанной цене. Предъявить бумаги для выкупа можно после объявления финансовых результатов компании по МСФО за первое полугодие 2017 г. или первое полугодие 2018 г., а также после объявления финансовых результатов за 2017 и 2018 гг. В виде GDR на Лондонской бирже обращалось 9,25% акций Nordgold.