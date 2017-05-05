Гендиректор Amazon продал акции компании примерно на $1 млрд

Гендиректор Amazon Джефф Безос со 2 по 4 мая продал акции компании примерно на $1 млрд по цене от $935 до $950 за бумагу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные регулятора. Сейчас у Безоса остается 79,9 млн акций Amazon, что соответствует примерно 17% компании, в конце 2015 г. у него было 83 млн акций. Месяц назад миллиардер сообщил, что планирует продать часть акций ритейлера, чтобы вырученные деньги вложить в свой космический проект Blue Origin. Это проект по отправке туристов в суборбитальное пространство, где они смогут полюбоваться на Землю и испытать условия невесомости.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Безос занимает третье место среди богатейших людей в мире. На первом месте сооснователь Microsoft Билл Гейтс, на втором - основатель сети Zara и Inditex Амансио Ортега Гаона.